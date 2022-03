Va Ancira contra Scherer Ibarra por extorsión

Ciudad de México.— Alonso Ancira contempla denunciar en México y Estados Unidos a Julio Scherer Ibarra por el delito de extorsión, ya que presuntamente le condicionó su libertad a cambio de obligarlo a vender Altos Hornos de México (AHMSA) a Grupo Villacero, propiedad del empresario Julio César Villarreal Guajardo.

Mauricio Flores Castro, abogado de Ancira, dijo en entrevista que la acusación es similar a la que Juan Collado presentó contra el exconsejero Jurídico de la Presidencia y sus exabogados, quienes presuntamente le exigieron vender Caja Libertad a Banca Afirme -cuyo dueño también es Villarreal Guajardo-, para salir del Reclusorio Norte.

PUBLICIDAD

"Él ya tiene una decisión tomada, de hecho él tuvo, incluso desde antes que Collado, reuniones con sus abogados, simplemente él ha detenido un poco ese proceso porque por lo pronto, contra los abogados, no ha tomado una decisión, él está en el proceso de definir la presentación de denuncias contra el consejero y en contra del señor Julio Villarreal, él está por decidir", dijo Flores, entrevistado afuera del Reclusorio Norte.

¿Que pasó con el consejero jurídico?, se le preguntó.

"Yo no participé en esa etapa, pero entiendo que de acuerdo con lo que él comenta y su grupo (de abogados), él fue parte de la trama donde lo quisieron obligar a vender Altos Hornos de México a cambio de su libertad".

Flores, quien también es abogado de Juan Collado y este lunes lo acompañó en la audiencia, dijo que el dueño de AHMSA por ahora sólo contempla querellarse contra Scherer y Villarreal, pero no contra Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández, quienes también lo representaron cuando regresó extraditado de España.

"Él está siguiendo con mucho detenimiento lo que acontezca en esta audiencia (de Collado) y él con los equipos de abogados que tiene en México y Estados Unidos sí está contemplando presentar denuncias, no necesariamente contra los abogados, sino contra los demás actores que coinciden en ambos asuntos", agregó.

"Tendrán que determinarlo él y sus abogados mexicanos y americanos , pero entiendo que (contra) Julio Villarreal y probablemente el exconsejero jurídico, entiendo que en los dos lugares".

Sobre Juan Collado, a quien acompañó en la audiencia aplazada este lunes, Flores dijo que la denuncia contra Scherer y sus abogados no fue presentada como condición para acceder a un criterio de oportunidad, un beneficio que implicaría que la FGR retire los cargos.

"Fue una cuestión vinculada más no indispensable, entendemos que podría haber un criterio de oportunidad, pero ahorita no es lo que se va a vislumbrar el día de hoy y no sabemos cuándo se pueda resolver, no es motivo de esta audiencia", indicó.

Señaló que, si bien, el exabogado del presidente Carlos Salinas negocia una reparación del daño, como parte del criterio de oportunidad, de momento no hay una cifra que le haya sido solicitada por las autoridades federales.

Vislumbró que, en caso de que Collado en algún momento pueda disponer de los 76 millones de euros que tiene congelados en Andorra, eventualmente ese dinero podría ser usado para reparar el daño.

"Si se llega a un acuerdo reparatorio y el dinero está disponible, por supuesto que quiero pensar que de allí saldría la reparación del daño, pero puede salir de donde sea, pero obviamente si ese dinero vuelve, es una de las opciones", dijo.