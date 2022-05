Va AMLO contra minera en Quintana Roo por 'burlarse' del Gobierno

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que procederán legalmente contra la minera Calica-Legacy Vulcan porque se burló del Gobierno diciendo que ya no extraía materiales en Quintana Roo, y lo siguen haciendo.

Durante la mañanera, el mandatario federal acusó que atestiguó en un sobrevuelo cómo la empresa extraía materiales y los cargaba en un barco.

"Ya los conocemos a estos farsantes, entonces, pero no solo es Xcaret, es otra empresa, Calica, Vulcan, la empresa constructora más importante de Estados Unidos, que tiene un banco aquí, que está extrayendo grava para las carreteras de Estados Unidos y recibió permisos de los gobiernos neoliberales y los ambientalistas nunca jamás dijeron nada y es una destrucción al territorio sin precedente", afirmó.

"Y lo siguen haciendo, acabo de estar el fin de semana y me habían engañado de que ya no estaban extrayendo material y pasaba yo por ahí, sobrevolaba siempre, como tres veces, y en efecto estaba todo parado, las grúas paradas, todo parado, pero ahora pasé, quizá no sabían, o fue porque pasamos el viernes, y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material, vi cómo están cargando un barco".

"He dado instrucciones a la Secretaria (de Medio Ambiente) para proceder de inmediato, se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país, hasta que se detenga la extracción".

López Obrador indicó que la minera ya extrae materiales a más profundidad y mostró imágenes para narrar la ilegalidad que vio en el sobrevuelo.

"Esa empresa que está extrayendo los minerales, que recibe permisos, recibió los permisos desde el Gobierno de Zedillo, ya tenía otros anteriormente, pero no está legal, además ya están extrayendo material a profundidades de 5 metros, esto que vimos, a ver por qué no pones la foto original, si vemos la foto incluso vamos a encontrar que ahí hay una grúa, miren, esto, esto es el tramo del tren, esto es, ¿no tenemos otro? Esto aparentemente, esto es todo, aquí se advierte, nada más que no tanto, esta parte más oscura esta es más profunda, aquí ya son 5 metros y la más clara, esto, es de dos metros, tres, bueno, pero esto lo siguen escarbando", contó.

"Y tienen la maquinaria trabajando, unas bandas para sacar el material hasta la orilla del puerto y el barco cargando, vi las bandas sacando el material, miren, aquí está el barco, a ver si lo colocas, aquí, esto es todo, aquí están los bancos, en bandas traen aquí el material, aquí lo trituran y lo, ¿cómo sería ingeniero Vallejo, la clasificación? Sí, lo que van a requerir, lo traen y ya lo suben aquí, al barco".

El jefe del Ejecutivo dijo que no creía cuando le informaron que la minera seguía con los trabajos de extracción pero aseguró que ahora tienen ya todas las pruebas.

"Entonces yo pensaba que mientras estábamos hablando de que se iba a entregar el permiso para un desarrollo turístico, ecológico, iban a parar, párale ahí, aquí está clarísimo, estos son los bancos, traen el material por bandas, entonces pensaba, porque sobrevolábamos y no había nada, o sabían cuándo íbamos a ir, o se confiaron y ahora vamos, la verdad que nos informaron, no lo creía cuando me dijeron el viernes, ahhh, pues vamos, y entonces tenemos ya todas las pruebas", expresó.