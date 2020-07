Va AMLO contra 'mapacherías' en elección

Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que estará pendiente de que las elecciones sean limpias y afirmó que respetará la autonomía del INE y el Tribunal electoral.

"Este es el fundamento del por qué voy a estar pendiente, de que las elecciones sean libres y limpias. Nosotros padecimos de fraudes electorales, muchos mexicanos han padecido la imposición de fraudes, por fraudes electorales ha habido represión, es una de las manchas que más han ofendido al pueblo y han denigrado a nuestra Nación, entonces vamos a desterrar el fraude electoral y desde luego que se va a respetar la autonomía del INE, del Tribunal, pero todos debemos de cuidar que las elecciones sean limpias y sean libres, que no haya utilización del dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para favorecer a ningún partido, ningún candidato, que no se repartan dádivas, despensas, frijol con gorgojo, que no se rellenen las urnas, el llamado embarazo de urnas", planteó.

Además, pidió que empresas no se metan en los comicios

"Que nadie se enoje porque vamos a estar pendientes de que no haya fraude y que todo el mundo pueda denunciarlo y manifestarlo y que se cuide sobre todo el uso del dinero en campañas, por todo lo que ya sabemos, bueno estábamos hablando de Odebrecht, Pemex y Lozoya, que las grandes corporaciones económicas y financieras no intervengan, que los medios, y en particular la televisión, no actúen como era antes, que haya equidad, piso parejo para todos y que se respete el voto ciudadano", agregó.

Cuestionado sobre críticas del dirigente del PAN a su decisión de vigilar la elección del 2021, el Mandatario federal pidió que pusieran en pantalla un fragmento de una entrevista a Francisco I. Madero, en la que el revolucionario habla de que será guardián de los derechos del pueblo.

"En esa entrevista él habla de lo que haría al llegar a la Presidencia, no sé si ya tienen el fragmento. Y es muy interesante porque él hace referencia a que hay dos demandas del pueblo: la no reelección y el sufragio efectivo", dijo antes de leer lo dicho por Madero.

"Bueno, él habla de la no reelección y dice: 'En cuanto a eso, depende de mí que se cumpla', dice: 'Ya está en la Constitución y de mí depende que se cumpla, yo no voy a reelegirme', habla de la democracia y dice: 'esto es lo que considero más importante y me voy a convertir en guardián de los derechos del pueblo para que las leyes se cumplan y se hagan la expresión genuina del sentimiento popular', está diciendo: 'voy a procurar que haya democracia'", leyó López Obrador.

"Dice: 'al subir yo al poder, voy a encarnar dos principios, uno de ellos sancionado ya por la Constitución', por lo que les decía, ya estaba en la Constitución la no reelección, Porfirio Díaz ya lo había hecho, y que de mí depende que se cumpla y que es el de la no reelección".

Siguió leyendo lo expresado por Madero.

"'Otro, el sufragio efectivo, para garantizar eso se necesita reformar la ley electoral y esto depende del pueblo, pero ya me voy a constituir en el principal guardián de esa prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la voluntad popular a fin de que las leyes sean genuina expresión de esa voluntad, en una palabra, voy a ser el principal amigo y defensor de las libertades del pueblo por los momentos históricos por los que atraviesa México, considero secundario todo lo demás", concluyó.