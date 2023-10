Va AMLO contra exfiscal de caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno busca fincar responsabilidades en contra del ex Fiscal especial del caso Iguala, Omar Gómez Trejo, a quien ha acusado de posibles vínculos con el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. En conferencia, el Jefe del Ejecutivo dijo que Trejo fue omiso, no entregó pruebas a tiempo ni solicitó protocolos, lo que derivó en la liberación de varios detenidos por el caso Iguala.

Por dichas omisiones, señaló, fueron liberados implicados en la desaparición de la Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El Mandatario se lanzó contra Trejo por negarse a solicitar las órdenes de aprehensión cuando el Gobierno federal contaba con suficientes elementos para actuar contra varios de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas.

"Había el propósito de no avanzar, de distorsionar las cosas, claro que el Estado tuvo la responsabilidad porque cómo se da una tragedia de esa magnitud y en vez de castigar a los responsables y aclarar las cosas, se fabrican hechos y se busca ocultar. A quién se le ocurre eso", declaró.

"Estamos reconstruyendo todo, a mí me llamo mucho la atención, porque uno actúa en función de la confianza, siempre, entonces cuando me presenta Alejandro (Encinas), porque yo estaba presionando, ya estaba pasando demasiado tiempo, entonces yo decía 'quiero resultados', entonces me presento un informe, a ver si no lo tienes (le dice a Jesús Ramírez, Vocero de la Presidencia), me presenta el informe y me presenta una lista de los responsables que estaban libres", agregó.

Según el Jefe del Ejecutivo, cuando las autoridades decidieron actuar, se gestó una rebelión al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), que incluyó al propio Gómez Trejo.

Aseveró que la aclaración del caso Iguala tiene que ver con el prestigio de México y sus instituciones.

Señaló que había pacto de silencio entre las autoridades de investigar el caso Iguala, el cual se trasladó a su Gobierno.