Va ahora general a dirigir Aduanas

Ciudad de México.- El quinto cambio en la dirección de Aduanas. El general André Georges Foullon Van Lissum, quien fuera subsecretario de la Sedena, ahora será director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Los ajustes en Aduanas han ocurrido en medio de una violencia creciente derivada del control que los grupos del crimen organizado buscan ejercer en el tráfico de mercancías, y extender sus acciones de extorsión.

A principios de este mes, fue secuestrado y asesinado el subadministrador de Operación Aduanera en Manzanillo, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, un civil que había llegado a ese cargo apenas 15 días atrás, tras el retiro de oficiales de la Marina que estaban asignados en el control de aduanas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer designó a Foullon en la ANAM, atribuyó desde octubre del año pasado el aumento de la violencia en Colima a la disputa de los grupos criminales por la aduana de Manzanillo.

En junio, AMLO reconoció que había una pugna por el control aduanero.

Ayer, la encomienda presidencial fue: “Necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas fronterizas para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas, y que no haya evasión fiscal, porque el ingreso de las aduanas es de más de un billón de pesos, constituye como el 15 por ciento del presupuesto nacional”.