'Va a ser el plan C de Claudia'.-Sheinbaum

Yucatán.- La reforma para democratizar al Poder Judicial tendrá el sello de Claudia Sheinbaum, sostuvo la aspirante presidencial de Morena.

Durante el evento de "Firma del Acuerdo de Unidad para la Transformación en Yucatán", realizado en la Hacienda de San Gregorio, en Valladolid, aclaró que esto lo realizará en acato a instrucciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha girado desde Palacio Nacional.

"Que tengamos un sistema de justicia que funcione en nuestro país. Ya ven ustedes que el presidente nos dio una tarea, no sé si lo han oído en las mañaneras recientemente, una tarea que se llama el Plan C, pues yo digo que es el Plan C de Claudia", expuso.

"Pues ese Plan C tiene una parte muy importante, porque ya se democratizó el Poder Ejecutivo, el presidente anda por todos lados caminando (...) el Legislativo también, porque ha aprobado los cambios constitucionales, ya no tiene moches y todo aquello que había antes. Pues ahora nos toca democratizar el Poder Judicial. ¿Qué les parecería que los jueces los eligiera el pueblo de México?, o ¿qué les parecería que los Ministros de la Suprema Corte los eligiera el pueblo de México?", planteó.

Actualmente, acusó la morenista, ese tercer poder solo funciona para intereses de "unos cuantos", por lo que insistió que se le debe dotar de democracia para la elección de sus funcionarios.

Presumió que resultados de encuestas telefónicas muestran que Morena aventaja sobre el PAN en preferencias, con 40 y 20 por ciento, respectivamente.

Al solicitar el apoyo de los presentes para ganar puestos de poder en Yucatán, resbaló al pronunciar la entidad y la cambió por una Alcaldía de la Ciudad de México.

"Ahora tenemos otra gran oportunidad, que no solamente siga la transformación en todo el país, sino que llegue la transformación a este bello estado de Yucatán. Andan nerviosillos. Tenemos no solamente una tarea, ganar no solamente la Presidencia de la República, no solamente el Estado de Yucatán, no solamente los diputados locales de Coyoacán, de Coyoacán...de Yucatán".

Visita obra de aeropuerto en Tulum

Durante su gira por Quintana Roo, Claudia Sheinbaum visitó la zona donde se construye un aeropuerto en Tulum, que se prevé sea inaugurado en diciembre próximo.

A la ex jefa de Gobierno de la CDMX se le vio recorrer el sitio en una camioneta blanca, acompañada de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Visitamos la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum a cargo de los Ingenieros del Ejército. Es impresionante", comunicó en su cuenta de X.

En las fotografías que difundió en sus redes sociales se observó que el suelo es de tierra y resalta una estructura blanca, alrededor de la cual máquinas trabajan.

En octubre de 2020, el presidente anunció esta obra y en julio de 2021, al abundar sobre su construcción en su conferencia mañanera, detalló que tendrá la capacidad de recibir a 4 millones de turistas y buscaría complementar la industria turística junto con el Tren Maya, así como subsanar la demanda que presentaba el aeropuerto de Cancún.

Al respecto, Sheinbaum, en el evento realizado el Valladolid, informó que también visitó la estación del Tren Maya que se edifica en esa ciudad yucateca.

"Es una emoción, la verdad, que quita el aliento y al mismo tiempo piensa uno cómo es posible que el tren de carga que le costó muchos años al país construir, nacionalizar, cómo es posible que ha habido gobiernos que privatizaron los ferrocarriles y al otro día terminaron con los trenes de pasajeros.

"Mi sueño es seguir construyendo trenes de pasajeros en nuestro país. Que no nos quedemos nada más con el Tren Maya, que sigamos construyendo obra pública que potencie la inversión privada, que sigamos construyendo trenes y que vayamos en tren de aquí, desde la Península a otros lugares del país en tren", refirió.

En Valladolid, estuvo acompañada del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; la lider nacional del PVEM, Karen Castrejón; el secretario general de Morena en Yucatán, Omar Pérez Avilés; la presidente estatal de ese partido, Alpha Tavera; y el dirigente del PT en la entidad, Francisco Rosas.