Utiliza Obrador símbolos con propósitos políticos

Ciudad de México.- Considerado como un símbolo de autoridad política y espiritual de las comunidades indígenas, el bastón de mando ha sido utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en mítines, ceremonias y actos oficiales.

En diciembre de 2018, el mandatario inició su administración con una ceremonia, en pleno Zócalo, donde recibió un bastón, a nombre de los 68 pueblos originarios.

Portando la banda presidencial, se hincó frente a un médico indígena, fue ‘limpiado’ con hierbas y humo de copal, recibió el bastón de madera, con una cabeza de Quetzalcóatl tallada a mano.

“Vamos a consagrar a nuestro presidente de la República. Los pueblos indígenas y afro mexicanos venimos a depositar en sus manos el bastón de mando, que sirva para usted mandar obedeciendo al pueblo”, expresó Carmen Santiago Alonso, sacerdotisa de los valles centrales de Oaxaca.

“Hacemos entrega de este bastón sagrado, que será la guía de usted para gobernar a nuestro país, siempre y cuando, primero, nosotros los pueblos indígenas”, advirtió un mixteco de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Concluido el “ritual de purificación”, López Obrador expuso la promesa que, para él, significaba ese bastón de mando: “Aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, principal plaza pública del país, luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación, reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

De acuerdo con los usos y costumbres de las comunidades indígenas, el bastón de mando es un símbolo de respeto, confianza, servicio y gratitud, que representa lo sagrado y se entrega a la persona que, electa por el pueblo, asume el mando en la comunidad.

Sin embargo, en el marco de una sucesión adelantada, el presidente decidió que ahora será él y no las comunidades indígenas quien entregará el bastón de mando.

Según el mandatario, ese acto representa el fin de su papel como dirigente del movimiento político que ha encabezado desde hace años.

“Termino como dirigente del movimiento de transformación al entregar el bastón y ya no intervengo en ninguna decisión que tenga que ver con el movimiento de transformación”, aseguró.

Apenas el miércoles, López Obrador fue cuestionado sobre su decisión de entregar el bastón a una dirigente de Morena y no a quien lo sucederá en la Presidencia el próximo año.

“Es una forma de entregar una responsabilidad que me ha tocado a mí atender como dirigente de un movimiento de transformación, el bastón simboliza eso”, justificó.

“Sobre todo, es un símbolo de comunidades indígenas, de los más pobres de este país y es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros lo esencial: el ayudar a los pobres y ayudar a los indígenas”.

-¿Por qué si recibió el bastón de mando como presidente no lo entrega al próximo presidente? -se le cuestionó.

“Ah, también. No, ahí tengo que entregar es la banda”, respondió

-No, el bastón de mando, ¿por qué no se le entrega al próximo presidente y se lo va a entregar a un partido (Morena)? -se le insistió.

“Ya no voy a estar yo, sí, ya no voy a estar yo para entonces. O sea, no, yo entrego la banda y a Palenque, Chiapas”, dijo sin responder al fondo de la pregunta.