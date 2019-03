Usarán boletas de 2018 para libros de texto

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) destruirá el material electoral usado en la elección del 2018 y será utilizado para la elaboración de libros de texto.

En su sesión extraordinaria de este jueves, los consejeros aprobaron el acuerdo que detalla el paquete a destruir: votos válidos y nulos, boletas sobrantes, Lista Nominal de ese proceso, así como documentación inutilizada durante en conteo, sellado y enfajillado.

"No deberán destruirse las boletas electorales y la documentación de aquellas casillas que hayan sido requeridas por la Fepade y que la averiguación o investigación no hubiera concluido", detalla.

La Lista Nominal de Electores y el Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo no serán pulverizadas hasta que se concluya la "Base de datos censal sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018" y el "Análisis muestral del llenado de los Cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones federales de 2018".

La destrucción se realizará a finales de mayo. El próximo lunes se firmará un acuerdo con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).

"Se ha promovido el acuerdo para que en lo posible esta documentación puedan ser aprovechada por la Comisión, de tal manera que cumpliendo su destrucción y convertida en pulpa pueda ser reutilizada para la producción de libros de texto", indicó el consejero Jaime Rivera.

Aseguró que esta medida alcanza a 215 distritos electorales, desde donde la Conaliteg recogerá el material.