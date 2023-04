'Usan Segalmex, ventiladores y vacunas para atacarnos'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los escándalos de presunta corrupción en Segalmex y la compra de ventiladores por la pandemia son usados por la prensa para atacar a su Gobierno.

El Mandatario aceptó que en su Administración hay casos de supuestas corruptelas, pero sí se denuncian, a diferencia de lo que ocurría en sexenios pasados.

"No hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta, que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales.

"Es una montaña, nada más que es importante aclarar algunas cosas, primero, que nosotros no toleramos la corrupción o para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros, a diferencia de los Gobiernos anteriores, en donde lo que esperan ver es la corrupción, con la complicidad de ustedes, de los medios de información", dijo.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el Presidente aseguró que informará la próxima semana sobre desvíos en Segalmex y la adquisición de ventiladores.