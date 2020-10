Usan para lavado a compañía de casinos de EU

Especial

Ciudad de México— La compañía de casinos Wynn Resorts, propiedad de uno de los principales donantes de la campaña de reelección de Donald Trump, recibió transferencias millonarias de Carma de Monterrey SA de CV, una empresa que ha sido investigada en México y en Estados Unidos por operaciones financieras sospechosas.

En octubre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Carma y de una de sus accionistas por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita.

Mientras que en Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro, recibió en diciembre de 2016 y mayo de 2017 dos reportes bancarios de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) de la misma empresa regiomontana.

Los dos reportes en EU son sobre 106 transacciones presuntamente irregulares por 6 millones 315 mil dólares realizadas entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014.

En uno de los SAR se detalla que Carma de Monterrey realizó en el periodo de referencia 16 transferencias a una subsidiaria de Wynn en Las Vegas, Nevada, por 1 millón 21 mil dólares, equivalente a 14 millones de pesos al tipo de cambio de entonces.

El reporte bancario entregado al FinCEN cita un informe de la agencia Dow Jones en el que se menciona que Wynn estaba siendo investigado en 2014 -justo el año en que Carma le transfirió fondos- por presuntas violaciones de las leyes contra el lavado de dinero.

Los investigadores analizaron el manejo de Wynn en las apuestas deportivas, sus tratos con jugadores de alto nivel y trataron de identificar si alguno de sus clientes VIP lavó ganancias del tráfico de drogas a través de los casinos. Los reportes entregados al FinCEN no mencionan el resultado de esa investigación.

El fundador de la cadena de casinos, Steve Wynn, ha sido un importante donador de fondos para el Partido Republicano, incluida la campaña que llevó a la Presidencia de Estados Unidos a Donald Trump.

En enero de 2017, Wynn fue nombrado presidente de recaudación del Comité Nacional Republicano, pero sólo permaneció un año en el cargo, pues en enero de 2018 renunció en medio de un escándalo por las revelaciones del diario The Wall Street Journal de que durante más de una década el empresario había presionado a empleadas para abusar sexualmente de ellas.

Wynn es amigo de Trump y ha aportado recursos para su campaña de reelección. En mayo de 2019, The New York Times informó que había acudido a una cena en la que se recaudaron 5 millones de dólares, mientras que el sitio politico.com reportó que Wynn había donado cerca de 400 mil dólares al Partido Republicano.

En mayo de 2020, CNBC reveló que la aportación de Wynn ya superaba el millón de dólares.

Transferencias sospechosas

Carma de Monterrey, la empresa bajo sospecha por sus transacciones con Wynn, fue establecida el 14 de mayo de 2001 en la capital de Nuevo León con el objeto social de compra y venta de maquinaria y equipo para la construcción, así como la edificación, arrendamiento y administración de todo tipo de inmuebles.

Las transacciones sospechosas de Carma de Monterrey se detallan en reportes bancarios confidenciales entregados al área de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, los cuales fueron obtenidos y compartidos por BuzzFeed como parte del proyecto periodístico "FinCEN Files" coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el que participa Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Sobre la empresa regiomontana, FinCEN había recibido dos reportes de actividades sospechosas el 21 de diciembre de 2016 y el dos de mayo de 2017.

En esos informes se identificó que la empresa regiomontana utilizó dos cuentas de Cibanco y Banco del Bajío para remitir fondos a Estados Unidos, Alemania y Malta.

Las razones para sospechar de estos traspasos incluían empresas no identificadas, posible simulación de operaciones comerciales y supuestas firmas fantasma.

Una de las empresas a la que Carma de Monterrey le transfirió fondos se llama Rambas Marketing Co. LLC, subsidiaria de la cadena de casinos Wynn en Las Vegas.

Esa empresa había sido reportada a FinCEN en dos ocasiones, según consta en los SAR de agosto de 2016 y de mayo de 2017, por posible lavado de activos.

En el más reciente reporte se menciona que Rambas recibió 16 traspasos de la empresa Carma por 1 millón 21 mil 325 dólares, a través de una cuenta en el Bank of America.

Lo que despertó la suspicacia de las autoridades es que la empresa regiomontana se dedica a la construcción y no a la industria del entretenimiento.

El domicilio de Rambas se ubica en Las Vegas Boulevard South 3131, en el llamado The Strip, donde se asientan los principales casinos y los más lujosos hoteles de la ciudad del juego.

Rambas tiene un segundo domicilio legal en el 460 de Beverly Hills Drive, en la zona del condado de Los Ángeles, California, donde viven muchas estrellas de Hollywood.

Flujo inusual

Uno de los reportes bancarios enviados al FinCEN refiere que Carma de Monterrey tuvo un flujo inusual de fondos en el periodo que fue revisado; remitió numerosos pagos a cifras cerradas, en un mismo día o en días consecutivos a un mismo beneficiario, todo lo cual para las autoridades es un indicio de lavado de dinero.

FinCEN revisó el perfil comercial de Carma de Monterrey en fuentes públicas y no pudo determinar ni verificar el propósito ni la validez de sus transacciones financieras, por lo que calificó a la empresa como una "entidad no identificada".

En algunos casos las referencias bancarias tenían conceptos vagos como "factura de la semana" o "resto del pago de la factura", pero sin determinar ningún propósito comercial que justificara ese patrón de transferencias.

En el rastreo financiero se identificaron nueve transferencias a una empresa de joyería (Jewellers Inc.), con dirección en Oakland, California. Los fondos fueron recibidos en una cuenta del Citibank.

También se localizaron traspasos a Francisco Garza Vargas, un ingeniero de 54 años de edad residente en Nuevo León, del que el FinCEN había recibido dos reportes bancarios previos.

Los traspasos realizados al empresario Garza Vargas iban acompañados de la referencia "inversiones". Según los funcionarios bancarios que elaboraron los reportes, el uso de una cuenta personal para realizar operaciones comerciales puede facilitar el lavado de dinero y la elusión fiscal.

Carma hizo 9 pagos a Garza Vargas por 1 millón 190 mil dólares, utilizando una cuenta del Deutsche Bank AG, de Alemania, que utilizó el corresponsal estadounidense Deutsche Bank Trust Co Americas, para recibir los fondos.

A este empresario regiomontano se le identificó como gerente de Fiesta Party Supplies LLC, una empresa establecida en Las Vegas, pero con una dirección registrada en Hamburgo, Alemania.

Fiesta Party, la cual opera en dos locales en centros comerciales de Las Vegas, recibió otras 16 transferencias de Carma por 379 mil dólares a través de una cuenta de Bank of America.

En el registro mercantil de Nevada, Garza Vargas aparece como Presidente, secretario y tesorero de LV5 Aviation Inc., una compañía de aeronaves que fue establecida en septiembre de 2014, según pudo corroborar MCCI.

Y en las operaciones reportadas al FinCEN aparecen dos traspasos de Carma de Monterrey por 750 mil dólares a una empresa dedicada a asegurar aeronaves (Insured Aircraft Title Service Inc.), a través de una cuenta del International Bank of Commerce. El reporte no precisa si este aseguramiento está vinculado con los aviones de LV5 Aviation.

Las autoridades estadounidenses le cancelaron su visa de turista a Garza Vargas en octubre de 2016, un año después del primer reporte enviado a FinCEN; ante ello, el afectado promovió una demanda en mayo de 2019 contra el Departamento de Estado, quien se ha negado a informarle las causas de la cancelación de su visa.

Panamá Papers

Servicios Digitales SA, una empresa constituida en 2012 por el despacho panameño Mossack Fonseca, también recibió fondos de Carma de Monterrey.

En 10 transferencias, la empresa regiomontana le envió 972 mil 730 dólares a una cuenta del Sparkasse Bank Malta PLC, en el paraíso fiscal de Malta.

En el reporte del FinCEN se enlistan tres direcciones de Servicios Digitales SA en Tortola, en las Islas Vírgenes Británicas; en Asunción, Paraguay, y en Valleta, capital de la isla de Malta, en el mar Mediterráneo.

Además, el reporte refiere que Servicios Digitales utilizó como su agente a Mossack Fonseca, el despacho especializado en crear empresas fachada y que fue protagonista de Panamá Papers, la investigación difundida en 2016 por ICIJ que mostró los mecanismos utilizados en todo el mundo para la evasión fiscal.

En los documentos de Panamá Papers la empresa tiene como accionistas a Ricardo Rojas Rodríguez, con domicilio en Costa Rica, y a Robert Stephen Nagy, de República Dominicana.

En el reporte del FinCEN aparece que la empresa tiene uno de sus domicilios en la avenida Eusebio Ayala 2995, esquina con Pasaje Tembetary, en Asunción, Paraguay, que corresponde a Servicios Digitales SA, una empresa del grupo Vierci enfocada a telecomunicaciones, con el dominio de más de 15 sitios de internet.

El diario ABC Color de Paraguay ha publicado reportajes que muestran el vínculo de Servicios Digitales SA con Ciffart Sport (también creada por Mossack Fonseca) empresa involucrada en el escándalo de corrupción conocido como FIFAgate.

Datisa, empresa acusada en EU de pagar sobornos a dirigentes de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) para la transmisión de partidos, firmó en abril de 2015 un contrato con Ciffart para cederle los derechos, y ésta a su vez los cedió posteriormente a Servicios Digitales SA, según el diario paraguayo.

Cuentas congeladas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emprendió en 2019 investigaciones contra Carma de Monterrey por indicios del uso de recursos de procedencia ilícita.

En octubre del año pasado, la UIF solicitó el bloqueo o suspensión de las cuentas a nombre de Carma y de una de sus accionistas.

"Los recursos operados dentro del sistema financiero por la persona analizada (en referencia a la empresa) no se encuentran justificados, pues su elevada cantidad y la dinámica de las transmisiones, evidencian operaciones extrañas o anómalas a las prácticas comerciales y financieras ordinarias y se apartan del modo normal del ejercicio de los negocios y la actividad comercial", dice textual el acuerdo firmado por el titular de la UIF para solicitar el bloqueo de servicios financieros de Carma.

En el análisis de las operaciones financieras de Carma, la UIF encontró indicios de un origen ilícito de los recursos, según detalla otro apartado del documento:

"No se constató la existencia de negocios o ingresos lícitos que justifiquen el patrimonio, el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias, es decir, no se advierten actividades comerciales legales o lícitas que justifiquen dicho incremento, ni que sean acordes a la cantidad de recursos operados".

Uno de los bancos al que se ordenó congelar las cuentas fue BBVA Bancomer, quien el 26 de diciembre de 2019 solicitó a la UIF informar si la orden de bloqueo fue en cumplimiento de una obligación contraída por un Gobierno extranjero, o bien, la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional.

Una de las accionistas de la empresa promovió en octubre un juicio de amparo por el bloqueo de sus cuentas y, casi un año después, sigue sin haber sentencia.

Mientras que la empresa ya ha perdido algunos litigios ante la UIF. El 28 de enero de 2020, el magistrado Rogelio Cepeda Treviño, del primer tribunal colegiado en materia administrativa del Cuarto Distrito, declaró sin materia el recurso de queja interpuesto por el apoderado de Carma de Monterrey.