Usan evento de voto femenino para apoyar a Sheinbaum

Ciudad de México.- Un evento oficial en el Complejo Cultural Los Pinos para conmemorar el voto femenino fue usado para apoyar a Claudia Sheinbaum.

La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, se dijo segura de que muy pronto habrá una mujer Presidenta de izquierda, en clara alusión a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, fue más allá, pues no sólo mencionó a la virtual candidata de Morena por su nombre sino que lanzó un viva para "la próxima Presidenta".

El Gobierno federal congregó en la antigua residencia presidencial a Secretarias de Estado, Gobernadoras, legisladoras y funcionarias de distintas dependencias y gobiernos.

Frausto dio la bienvenida al encuentro con un mensaje en video y aprovechó para promover a la candidata presidencial de su partido.

"Yo las invito que vayan a recorrer el paseo de los presidentes, estamos seguras que esa historia va a cambiar muy pronto con la primer mujer presidenta en México, una mujer honesta y de izquierda, estamos seguras que es tiempo de mujeres", expresó.

En su turno, Lezama dijo que es un día para agradecer a todas las mujeres que han abierto brecha a las nuevas generaciones, entre quienes mencionó a Sheinbaum.

"A esas mujeres gracias una y otra y otra vez, gracias por las que estamos, por las que no han nacido, por las que vienen, por las que están sentadas aquí. Hoy es un día para agradecer y hoy () dejamos claro que mujer es poder, que la política con rostro de mujer es eficaz, es eficiente", expresó.

"Es democrática, es orientada a la justicia social, hoy recuerdo con mucho cariño a las mujeres que nos han abierto camino. desde Leona Vicario a Elvia Carrillo Puerto hasta Claudia Sheinbaum".

Lezama también afirmó que México está en la antesala de que una "mujer de izquierda" llegue a la Presidencia.

Antes de terminar su discurso, la Gobernadora morenista pidió "vivas" para la mujer y para la "próxima Presidenta de la República". Las asistentes gritaron: "¡Viva!".

"Las mujeres, que se oiga fuerte y claro, las mujeres estamos cambiando la política en México, esto no podemos discutirlo, esto es una realidad, no es casual que en un escenario de un Congreso de la Unión paritario en ambas cámaras y con el máximo histórico de mujeres gobernadoras, estamos en la antesala que una mujer de izquierda ocupe la presidencia de la república", lanzó.

"Y les quiero pedir que nos paremos todas, todas, todas, que dejemos un ratito los celulares, todas, que se escuche hasta cualquier rincón de este País, en cualquier municipio, en cualquier ciudad, con cualquier ciudadano con cargo y sin cargo que todavía cree que las mujeres no podemos, le gritamos desde aquí, de este lugar que es la casa del pueblo: que vivan las mujeres, que vivan las regidoras, síndicas, presidentas municipales, que vivan las senadoras y las diputadas, que vivan todas las mujeres de este país, que viva la próxima presidenta de la república, que vivan las mujeres".

La directora del Inmujeres, Nadine Gasman, quien hace unos días pidió a las mujeres aguantar vara y no victimizarse, ensalzó al Gobierno, pues es paritario y con mujeres de causas feministas.

Gasman recordó que el 17 de octubre de 1953 las sufragistas consiguieran la ciudadanía plena de las mujeres, lo que calificó como un episodio trascendental de justicia e igualdad.

"El día de hoy queremos rendirles un sentido homenaje a todas ellas, reiterando nuestro compromiso de continuar la lucha por la igualdad; por tres siglos de historia feminista sabemos que la lucha por la libertad del pueblo da paso a otra lucha", manifestó.

La senadora Olga Sánchez Cordero cuestionó que, a la fecha, se siga criticando a la mujer por apariencia o por su edad, como si eso limitara su capacidad.

"Se nos critica por ser muy jóvenes ¿O no, Luisa María? O por ser muy viejas, y me refiero a mí, o por teñirnos o no el pelo, o por peinarnos de esta u otra manera, y a partir de nuestra imagen tratad de desvalorizar nuestro trabajo", sostuvo.

"Pero quiero dejar un punto muy claro: el cómo nos veamos, en nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo, no determinan nuestro valor. Ni limitan nuestro talento, esas decisiones son sólo un reflejo de nuestra libertad y de nuestro empoderamiento, que significa ser mujer y poder decir: mi cuerpo, mi decisión y mi peinado mi libertad".

Si bien resaltó los avances en el reconocimiento de los derechos, la representante de la ONU Mujeres, Belén Sanz Luque, afirmó que, al ritmo actual, el mundo se tardaría 130 años para lograr una gobernanza inclusiva y una democracia paritaria.

"Son diversos los obstáculos que permanecen como los estereotipos de género en la política, los modelos patriarcales, la discriminación y la violencia de género contra las mujeres en la política, la exclusión hacia mujeres indígenas y afro descendientes que siguen privando a miles de mujeres de participar en la política en condiciones de igualdad", expresó.

"En muchos aspectos los avances han sido lentos, al ritmo actual se calcula que necesitaríamos 300 años para acabar con el matrimonio infantil, 286 años para llenar los vacíos en la protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias, 140 años para que las mujeres están representadas de manera igualitaria en el mundo del trabajo y 47 años para lograr la igualdad de representación en muchos parlamentos nacionales".