Usa Gobierno popularidad como licencia para agraviar: Máynez

Ciudad de México.- El Gobierno utiliza la popularidad como licencia para agraviar y denostar, advirtió Jorge Máynez, candidato a la Presidencia del país por Movimiento Ciudadano (MC).

Al participar en una mesa de diálogo con miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Máynez comentó que la polarización política le conviene a "alguien" para tener mayor rentabilidad.

"Yo le reclamo a la Presidencia de la República que convierta su popularidad en arrogancia. Es tanta la popularidad que tiene, que hoy le reconoce el periódico Reforma, es alta la aprobación por los programas sociales, que la traduce en una licencia para agraviar y denostar", afirmó.

Por otro lado, reconoció a la Coparmex porque no ha sido un organismo sumiso cómo otros del sector.

"Me parece que ha sido una buena gestión de Pepe (José Medina Mora) al no engancharse en la polarización, no ser un organismo empresarial sumiso al Gobierno, como lo son muchos organismos empresariales a nivel nacional y en los estados. obedientes, sumisos", externó.