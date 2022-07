'Urgente cambiar la estrategia de seguridad', dice líder nacional del PRD

Ciudad de México.- El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador cambiar la estrategia de seguridad, porque la actual está hundiendo al país en más violencia y masacres.

Zambrano consideró preocupante la violencia en el país, la cual se está extendiendo a todo el territorio ante la insolencia y la omisión del Gobierno federal.

"Las masacres que se viven en el país, los multihomicidios se concentran en tres estados principalmente: Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, son las entidades con más violencia y más homicidios. Es urgente, como ya lo hemos exigido, cambiar la estrategia de seguridad, que se fijen en las cifras de todos los días para que se den cuenta que vamos de mal en peor, hay un río de sangre en todo México", expuso.

En los primeros seis meses del año, México sumó al menos 306 víctimas en 42 masacres, las cuales ocurrieron en 16 entidades, aunque la mitad de los casos se concentró en tres: Zacatecas, Michoacán y Guanajuato.

El líder perredista recordó que al menos 20 personas fueron asesinadas en un palenque clandestino en Michoacán, mientras que en Zacatecas una camioneta con 10 cuerpos fue abandonada frente al Palacio de Gobierno.

En Guanajuato, agregó, los ataques a establecimientos dejaron 11 muertos y en Chihuahua 11 personas fallecieron en una riña.

Jesús Zambrano acusó al Gobierno federal de seguir aferrándose a un plan de seguridad que ha fracasado.

Ante ello, el líder del PRD demandó priorizar la integridad de millones de personas en el país y cambiar de inmediato la estrategia de seguridad.

"Ya basta de no querer abrir los ojos, de no querer cambiar las cosas por el bien de las y los ciudadanos, de seguir aferrándose a un plan de seguridad incompetente, fracasado, de no priorizar la seguridad de millones de personas en el país", cuestionó.

¿Hasta dónde quieren llegar? Les exigimos de manera puntual cambiar de inmediato la estrategia de seguridad, hacemos responsable al Gobierno federal de todos los homicidios impunes en el país".