Urgen víctimas a CEM prevenir pederastia

Ciudad de México— Víctimas de abuso sexual de sacerdotes expresaron a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) la urgente necesidad de prevenir la pederastia clerical.

El pasado viernes, el presidente de CEM, Rogelio Cabrera, el secretario Alfonso Miranda Guardiola y un canonista se reunieron con las víctimas Jesús Romero, Joaquín Aguilar y Jorge.

En el encuentro, que duró más de tres horas en las oficinas del organismo religioso, los afectados expusieron el grave problema de encubrimiento que existe por parte de la jerarquía católica cuando una víctima se atreve a denunciar.

También, señalaron la colusión que existe entre las autoridades civiles, sacerdotes y Obispos para ocultar el problema.

Joaquín Aguilar, víctima y director en México de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), afirmó que este primer acercamiento fue satisfactorio.

"Se tiene que prevenir, prevenir este tipo de casos. Ya no podemos darnos el lujo dentro de todo el País de seguir con el problema", dijo en entrevista con REFORMA.

Agregó que abordaron la importancia que tiene escuchar a las víctimas y buscar los mecanismos para la reparación integral del daño.

"Le expusimos que tiene que existir un control del Vaticano, desde arriba, de las congregaciones. Yo creo que es una de las grandes deudas que hay porque las congregaciones se rigen por sus propias reglas", señaló.

El activista planeó que los protocolos que la Iglesia católica hizo para prevenir los abusos sexuales de sacerdotes no están encaminados a tratar con las víctimas.

"Tiene que existir sensibilidad cuando se pregunta a los menores. El tema se vuelve invasivo y los niños no quieren hablar", enfatizó.

Explicó que SNAP y otras organizaciones presentarán una propuesta de ley para que en el norte del País se tipifique la pederastia como delito grave.