Urgen senadoras audiencia por estancias

Un grupo plural de senadoras pedirá, a través de la Junta de Coordinación Política, una audiencia con los Secretarios de Hacienda y del Bienestar para conocer la respuesta del Gobierno a la petición de que otorgue la misma bolsa presupuestal del año pasado a las estancias infantiles.

La senadora panista Josefina Vázquez Mota comunicó a la Mesa Directiva, presidida por Martí Batres, la decisión de solicitar la audiencia.

La semana pasada, por unanimidad, el pleno del Senado solicitó a Hacienda y Crédito Público mantener la bolsa de cuatro mil millones de pesos que la Administración anterior destinó al programa de estancias infantiles.

Paralelamente, un numeroso grupo de mujeres chiapanecas turnó al Senado una carta para manifestar su oposición a la desaparición de las estancias infantiles y con la que responsabilizan al Estado mexicano de "cualquier incidente" que pueda ocurrirles a los niños fuera de las estancias infantiles.

"Hacemos la petición a usted como nuestro Presidente a que garanticen y velen por los derechos de la infancia ya que el recurso se les dará directamente a los beneficiarios o a las personas que tengan niños menores de edad, siendo que los padres y madres no van a ingresar a sus hijos a las estancias infantiles y velarán por sus propias necesidades y no las del menor", reza la carta suscrita por las mujeres.

"No se trata de repartir recursos, sino de que el Estado se responsabilice en garantizar la prestación de servicios para la atención (...), restableciendo el programa de estancias infantiles; en todo caso hacemos responsable al estado mexicano de cualquier incidente que le pudiera ocurrir en los medios en que los menores se encuentren".