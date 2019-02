Urgen revisar fondo de nómina educativa

Ciudad de México— Ante irregularidades en el uso de la nómina magisterial y el presupuesto educativo, diputados de Oposición llamaron a revisar y discutir el fortalecimiento del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Los legisladores señalaron que el sistema de pagos a los docentes a nivel federal tendrá que revisarse una vez que haya terminado la discusión sobre la reforma educativa, para la cual se presentó una iniciativa por parte del Ejecutivo y otra por parte de especialistas y activistas.

"Hay una práctica no resuelta de tener dos negociaciones. El propósito del FONE era que solo hubiera una negociación, pero sin duda se va a tener que ver cuando se revise la Ley General Educación", señaló Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

Expuso que el problema es que que no hay relación laboral homologada.

"El tema de fondo es quién es el patrón, es lo que no ha quedado claro", dijo.

Reforma publicó que, como Michoacán, al menos otros 14 estados tienen problemas para pagar las prestaciones de los docentes, a las que se comprometieron gobiernos anteriores.

"Parte del problema que hay es que el presupuesto educativo en las entidades federativas no obedece a una fórmula", destacó Romer Hicks.

La diputada del PRI, Cynthia López, señaló que las deudas en los estados que ascienden a los 17 mil 500 millones de pesos son consecuencia de gobiernos que se dejaron presionar.

"Esto es una secuela más de los vicios que había en el pasado por parte de este secuestro de la educación. Seguiremos sufriendo estas secuelas en tanto no se vaya ordenando", expuso.

La legisladora, secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara baja, reconoció que el FONE, resultado de la reforma educativa de la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, es perfectible.

"Se tiene que fortalecer, se tiene que ir ordenando de la mano de los gobernadores, por eso es tan importante que la rectoría de la educación esté en el Estado", afirmó.

El FONE es uno de los aspectos de la reforma educativa de 2013 que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que mantendrá, para que la Federación, y no las entidades, tenga el control de la nómina magisterial.