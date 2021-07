Urgen revisar estrategia Covid por variante Delta

Ciudad de México.- Diputados del PAN urgieron al Gobierno federal revisar su estrategia de combate al Covid-19 y del plan de vacunación, debido a la forma en cómo se han disparado los contagios por la variante Delta.

De acuerdo con especialistas, el Gobierno federal no ha respondido adecuadamente al incremento acelerado de contagios, al mantener igual el plan federal para enfrentar la enfermedad.

De acuerdo con los datos oficiales, el viernes se reportaron 19 mil 346 nuevos contagios y se llegó a los 240 mil 456 fallecimientos por coronavirus.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, consideró que la principal falla está en que México sigue sin ubicar los focos de contagio por regiones y ahora no tiene precisión cómo están ubicadas las diversas variantes para saber cómo actuar con precisión.

Reprochó que no haya suficiente aplicación de pruebas para ubicar posibles contactos de personas contagiadas, a fin de aislarlas y romper la cadena de infección.

"¿Que sigue haciendo mal el Gobierno mexicano? Si no hace pruebas y no busca donde están las variantes, no sabe dónde está el fuego en la casa, y empieza a aventar cubetitas de agua en zonas rurales o donde no hay problema.

"La propia vacuna está siendo subutilizada para efecto de salvar vidas y para cortar la cadena de contagio", opinó el legislador, especialista en gestión sanitaria.

Condenó que haya pocos estudios científicos y técnicos del comportamiento de los contagios y de cómo se ha sido la epidemia en México, con muestras que se deben tomar a los enfermos.

"Sin los estudios de epidemiología necesarios, no puede haber estrategia que funcione. Se tiene que saber qué sucede en los centros urbanos, porque es lo que va a modular la respuesta, que no puede ser una media general.

"Como no hay dimensión de los datos, como no hay modulación de la pandemia en México, seguimos dando palos de ciego", advirtió.

Señaló que el nuevo semáforo ideado por el Gobierno federal no busca controlar la epidemia, sino justificar el regreso a clases y buscar la reactivación económica.

La aplicación de pruebas, la vacunación donde estén los focos de contagio sin considerar sólo la edad de las personas y mantener medidas de aislamiento es lo que puede ayudar a contener la espiral de casos, consideró el diputado del PAN.

"No hay nada nuevo bajo el sol, pero el control de la epidemia ya debería estar bajo la supervisión del Consejo de Salubridad General, donde se tome en cuenta a la situación por regiones.

"Si seguimos con un semáforo que no atienda la pandemia, sin cambios en las decisiones, los resultados van a ser patéticos, como hasta la fecha", agregó sobre el manejo de la pandemia con la tercera ola.

Por su parte, la diputada del PAN, Dulce Alejandra García Morlan, se pronunció por un cambio en la estrategia de vacunación contra el Covid-19.

Dijo que se deben priorizar las zonas metropolitanas del País y homologar criterios de logística, para hacer más eficaz las aplicación de las vacunas.

Señaló que hay entidades donde pasa mucho tiempo entre la aplicación de la primera vacuna y la segunda dosis, como ha sido el caso de Oaxaca, de donde es originaria la legisladora.

Citó que del 11 al 13 de junio pasado se aplicaron las primeras dosis para adultos de 40 a 49 años.

Dijo que han transcurrido cinco semanas y aún no se aplican las segundas dosis, haciendo que la efectividad de la vacuna Pfizer, que fue la que se aplicó, cada día se pueda ir reduciendo.

"Se requiere necesariamente de una estrategia efectiva de vacunación que permita en primer lugar garantizar la aplicación de ambas dosis en menos de 21 días y, segundo, que puedan ubicarse regiones estratégicas que permitan ir mitigando de mejor manera la pandemia.

"Sin duda alguna las zonas metropolitanas del País deben tener un trato especifico de aplicación, porque son en donde fundamentalmente convergen y conviven diariamente millones de mexicanas y mexicanos", manifestó la legisladora de Acción Nacional.