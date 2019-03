Urgen recurso idóneo a reforma educativa

Ciudad de México— La reforma educativa que sea aprobada por el Congreso, deberá incluir un presupuesto suficiente, de lo contrario no va a servir, advirtieron los Gobernadores de Michoacán y Guerrero, Silvano Aureoles y Héctor Astudillo, respectivamente.

Los recursos, adelantaron, debe incluso alcanzar para liquidar los pagos pendientes al magisterio y que reclaman sectores como la CNTE.

"En esta discusión existe una gran oportunidad para que no sólo se cambien los textos sino que se prevea el tema presupuestal, una ley sin previsión presupuestal, o una reforma constitucional, no va a transitar porque cuando se llegue al tema presupuestal resulta que lo que está escrito no se puede llevar a la práctica", advirtió Aureoles en entrevista.

Recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiso los votos de la CNTE en el proceso electoral y éstos pidieron echar abajo la reforma.

"Se encontró el gusto con el deseo, ahora hay que ver cómo resolvernos el problema educativo del país, pasar de un acuerdo electoral a una responsabilidad con las niñas y niños".

"La reforma educativa debe llevar el tema presupuestal sino no va a funcionar y se va a terminar por agobiar a los estados, existen muchos bonos (de maestros por pagar) y las negociaciones no son con un líder sino hasta diez, del magisterio, la reforma tiene que ver todo esto", indicó Astudillo.

Durante su participación en el foro "La educación en México", los mandatarios reprocharon que el Gobierno de la República concentre todos los recursos y endose a las entidades responsabilidades que son de competencia federal, como la educación.

"Hay 24 estados de la República que tienen este problema en mayor o menor medida, hay situaciones muy críticas, es un tema que queremos resolver con el Gobierno federal, se requiere un

rediseño del federalismo que está asociado con la distribución de recursos y destinados a la tarea educativa", dijo Aureoles.

"La misma CNTE necesita esto, ellos son víctimas de un problema que no hemos arreglado, no quiero que los maestros de Michoacán anden en la calle porque no se les paga su salario".

Para el michoacano son más de 40 años los que la educación en México arrastra un problema de diseño y de presupuesto.

En el foro participaron legisladores como Dante Delgado, quién exigió un diagnóstico real de las plazas de maestros que existen en el país, para detectar aviadores y plazas fantasma.

"Existe un federalismo simulado con una concentración descarada de recursos y atribuciones, pero que no atiende temas como la educación", criticó por su parte Gustavo Madero.

De acuerdo con Aureoles, el Gobierno federal otorga el 20 por ciento de los recursos totales a los estados para atender educación, seguridad y salud.

"Esa fórmula del 80-20 no está funcionando, tal vez se requiere de un 75-25 para no mendigar", manifestó.

De lo contrario, advirtió, diversos gobernadores están dispuestos a endosar la responsabilidad de la educación y la nómina magisterial al Gobierno federal, propuesta que colmó de aplausos en el foro.