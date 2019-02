Urgen reasignar presupuesto en Michoacán

Ciudad de México— El grupo parlamentario de Morena en Michoacán ve viable una reasignación presupuestal, afirmó Sergio Báez, diputado en la entidad.

El legislador aseveró que el Ejecutivo estatal no incluyó los adeudos que mantiene tanto con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como con otros sectores.

Esto luego de que el Gobernador Silvano Aureoles solicitara una reasignación presupuestal para poder cubrir las deudas con los docentes con la iniciativa de la Ley de Hacienda, que fue aprobada por mayoría el pasado 30 de diciembre.

"El Gobierno no previó los adeudos con el magisterio y con proveedores, por lo que no se les dio cobertura presupuestal.

"Pero siempre es posible cambiar esa situación; nosotros estamos en la mayor disposición de apoyar cualquier esfuerzo por resolver un conflicto como el que se tiene con el magisterio", manifestó.

A pesar de que el Mandatario estatal no ha presentado una iniciativa formal ante el Congreso local, el diputado señaló que si hay viabilidad para adecuar el recurso público, con la opción de hacer ajustes y recortes en otras áreas del órgano, para garantizar suficiencia presupuestal.

"Con el mismo monto de presupuesto para Michoacán, analizamos que se le puede dar cobertura a todas las áreas, mientras se baje el costo de la burocracia en el Gobierno y gastos excesivos, ese ahorro se puede transferir a asuntos prioritarios", afirmó.