Urgen por pandemia despoblar cárceles

Reforma

Ciudad de México— "Rechazo que el cuerpo de quienes llegaron por su pie a prisión sea devuelto a su familia en bolsas de plástico debido a la indolencia y cerrazón de autoridades administrativas y judiciales", sostiene en entrevista con Reforma Miguel Sarre, exintegrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

El investigador explica que medidas como el distanciamiento social en la pandemia son imposibles en prisiones sobrepobladas y con hacinamiento, por lo que urge a suspender la aplicación de la prisión preventiva, que representa el 40 por ciento de las personas presas en el país.

"Poner una moratoria (..) es como si dijésemos 'se está incendiando una prisión', no es el momento para discutir quién debe estar ahí. ¡Hay que abrir la puerta! Abrir la puerta a personas que no han sido declaradas culpables. Seguirían sus procesos en marcha y tendrían que enfrentar su responsabilidad penal si se comprueba que existe", plantea Sarre.

Es una cuestión de proporcionalidad. Sería excesivo que, por asegurar el proceso penal, a una persona inocente se le imponga el riesgo de contagiarse e incluso de morir en la cárcel, agrega Juan Morey, investigador en Derecho de ejecución penal.

La otra medida urgente es la aplicación de la libertad anticipada a toda persona que haya cumplido el 50 por ciento de la pena impuesta y desaplicar el 70 por ciento que se demanda para algunos delitos. Evitar la libertad condicionada para acceder a la libertad anticipada.

"El juez puede dejar de aplicar el requisito con argumentos constitucionales", puntualiza Sarre.

Ambos investigadores enfatizan que las medidas de orden general planteadas reducirían la población en reclusión a menos de la mitad, lo que permitiría mejorar las condiciones en las prisiones para prevenir y controlar la pandemia.

Respecto de la aceleración de los procesos preliberacionales en el sistema del Estado de México, que ha beneficiado a cerca de 500 personas, el mayor número en todo en País, Morey cuestiona: "Esas personas ya estaban en condiciones de recuperar su libertad, que la autoridad se torne más eficaz y más expedita en el contexto de emergencia sanitaria nos habla de una situación irregular".

Sarre señala que "no son dádivas", aunque ese ejemplo positivo debe seguirse en la Capital y otras entidades; enfatiza también la "catástrofe" en las prisiones del País: "Estar internado en un lugar en condiciones de hacinamiento es una forma de maltrato injustificada que se ha agravado con la pandemia. Como lo han dicho Justin Trudeau y otros mandatarios: el lugar donde te encuentras no debe determinar si vives o no".