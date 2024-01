Urgen por atención a comunidad trans por actos de violencia

Ciudad de México.- Ante el aumento de actos de violencia y discriminación a la comunidad trans, colectivos de la sociedad civil urgieron implementar protocolos de protección a este sector vulnerable, así como mejorar la red de albergues y crear estrategias para incrementar la denuncia y acelerar los procesos judiciales.

De acuerdo con Victoria Sámano, fundadora de la organización Lleca, dedicada a la atención de personas trans en situación de calle, un factor del incremento de agresiones es la poca denuncia y acercamiento que tiene esta población con instituciones públicas, principalmente por el miedo a la revictimización y por la falta de protocolos especializados.

"El sistema de justicia no es nada amigable con las personas trans y muchas veces, incluso, es violento, porque es lidiar con personal que no cuenta con capacitaciones para lidiar con las necesidades de la comunidad; además de que no se toma en cuenta los contextos económicos y sociales de las víctimas", apuntó.

"Por ejemplo, una trabajadora sexual que vive al día no tiene tiempo de perder más de tres horas para levantar una denuncia (...) por eso la intención no es sentarnos de nueva cuenta con ellos, sino exigir. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo en mesas de trabajo cuando ya han sido muchísimos años de estar luchando; el Gobierno sabe claramente cuáles son las necesidades, pero no ha habido voluntad".

Agregó que las pocas veces que se levanta una denuncia formal ante Ministerios Públicos, las personas trans son victimizadas al no respetar su identidad de género, ridiculizadas e incluso culpadas, sobre todo, en aquellas que se dedican al trabajo sexual o que viven en situación de calle.

"Otra consecuencia al alza de violencia son los discursos de odio que manejan algunos representantes públicos y ya no sólo del sector conservador. Ahora estamos viendo voces de la supuesta izquierda que se codean con feministas trans excluyentes o con personas que han sido abiertamente transfóbicas y toda esa violencia la vimos muy de cerca esta semana que asesinaron a cinco mujeres trans", resaltó.

La activista adelantó que distintas organizaciones civiles ya preparan un pronunciamiento conjunto para urgir acciones más certeras ante los discursos de odio, así como atención prioritaria para la población LGBT+.

"Ya son demasiadas las demandas y las deudas que se tienen con la comunidad trans, que en una semana haya habido agresiones y asesinatos es una muestra de que la violencia ya se está normalizando hacia nosotras y que la atención que hemos logrado a través del activismo no es suficiente", subrayó.