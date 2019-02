Urgen juicio contra líder ferrocarrilero

Más de 300 ferrocarrileros jubilados exigieron que el líder de ese gremio, Víctor Flores, sea enjuiciado por despojarlos, desde 2011, con cuotas sindicales, sin que ellos mantengan una relación con esa organización.

Los inconformes, procedentes de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y del sureste del País, se congregaron en el monumento a la Revolución y marcharon a Palacio Nacional.

Los jubilados reclamaron a su paso que Flores se embolsa 1.4 millones de pesos por cobrar 56 pesos por concepto de cuota sindical a unos 25 mil jubilados que ya no tienen ninguna relación con el sindicato ferrocarrilero.

Flores enfrenta una acusación ante la Fiscalía General de la República (FGR) por fraude.

Además, los manifestantes denunciaron a Flores por esfumar más de 13 mil millones de pesos de dos fideicomisos, creados para garantizar el pago de pensiones y el seguro de vida.

Éstas son la AP/PGR/DF/SPE-XX/6145/11-12 y la AP-PGR-SON-HER-V1/666/2008.

Los jubilados inconformes enviaron una carta a López Obrador en diciembre pasado en donde explican que a raíz de la privatización de los ferrocarriles nacionales, en 1997 se creó en Nacional Financiera el fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, para garantizar el pago de las pensiones con una aportación inicial de 13 mil 529 millones.

"No obstante, para 2010 ya no había dinero en ese fideicomiso teniendo el Gobierno federal que inyectarle varios millones de pesos para nuestros pagos, en 2000 también se creó el Fideicomiso STFRM Jub 1181-7 para el pago del seguro de vida de los jubilados con 345.9 millones de pesos", se detalló en la misiva.

"De 1998 a 2000, el Gobierno federal, a través de Ferrocarriles Nacionales, entregó al sindicato 80.7 millones de pesos para prevención obrera, pero de estos recursos no sabemos a dónde fueron a parar. En 2010, el fideicomiso para el seguro de vida ya no tenía fondos, teniendo que aportar el Gobierno otros millones para pagar a los jubilados".

Recordaron que en 2011 fueron incluidos, sin su consentimiento, en el padrón del sindicato, por lo que actualmente pagan una cuota mensual de 53 pesos, unos 25 mil jubilados aún con vida.

"Ya no tenemos una relación con el sindicato. Flores nos están robando, debe ser procesado este señor", dijo a REFORMA Gregorio Orta, jubilado de 74 años de edad, uno de los denunciantes contra Flores.