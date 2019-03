Urgen informar uso actual del Centro Nacional de Inteligencia

El priista Jorge Carlos Ramírez Marín consideró irrelevante el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de abrir a la consulta pública los expedientes del Cisen pues dijo que es más importante que informe en qué está utilizando los equipos y el personal de ahora.

"Con toda franqueza me parece irrelevante y raro que un gobierno que dice que no se fija en el pasado abra el pasado. Lo que nos interesa saber es qué está pasando ahora, que ocurrió con toda esa experiencia que tenía el Cisen, dónde se está empleando, que ocurrió con todos esos equipos que tenía en Cisen".

Ramírez Marín pronóstico que el acceso a los archivos y la publicación de su contenido va a ser un espectáculo y servirá para para satanizar al viejo régimen por un tiempo, pero insistió en que es más importante que se informe lo que pasará con el servicio de inteligencia a partir de ahora.

"Yo creo que los expedientes disponibles van a ser un espectáculo un tiempo, no dudo que alguno de ellos arrojan información importante que, espero, puedan tener consecuencias jurídicas", dijo.

"Lo que más nos interesa es qué está pasando hoy. Cambió de nombre pero que nos demuestren que cambiaron de conducta, dijo.

Ramírez Marín recordó que López Obrador había prometido desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pero que al final nada más le cambió el nombre a Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sin que a la fecha quede claro en qué están trabajando.

Necesitamos estar seguros de que no se va a usar en contra de sus adversarios, pero si queremos que México cuente con un robusto aparato de inteligencia que garantice la seguridad del Estado", subrayó en entrevista en el Senado.