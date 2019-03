Urgen incluir empresas mexicanas en construcción de refinerías

Constructores nacionales pidieron que en las grandes obras de infraestructura, como el caso de la refinería en Dos Bocas, se incluya a empresas mexicanas y no sólo extranjeras.

Así lo dijo Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quien consideró que, en el País, al menos unas 12 empresas nacionales cuentan con la capacidad de construir la refinería propuesta por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no avalan que la invitación se haya extendido sólo a extranjeras.

"La solicitud es que está asociación que representa a constructores de tantos años está esperanzada en hacer alianza con él (Gobierno), estábamos todos entusiasmados de todos los planes que se habían dicho en infraestructura, y hoy nos sentimos un poco relegados.

"Hay muchas empresas, tengo una lista de empresas grandes de nuestra cámara, que tienen capacidad de hacerlo (la refinería), que han participado en estos proyectos a lo largo del tiempo, que tienen capacidad para esos retos, que han participado en otros países", expresó.

En el marco de la toma de protesta del comité directivo de la CMIC de este año, Ramírez Leal expresó que es necesario que en los proyectos de grandes obras se impulse la participación de empresas mexicanas, pues al asignar las obras entre extranjeras se reduce la posibilidad de impulsar el contenido nacional y ofrecer mejores condiciones de contratación de obras.

"Le pedimos al Presidente de la República que recuerde que necesitamos desarrollar la ingeniería mexicana, las empresas mexicanas, las empresas regionales, si terminan siendo subcontratadas por estas empresas transnacionales no van a generar empleo de calidad, empleo mejor remunerado", explicó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que las empresas mexicanas incluso sean subcontratadas por dependencias, tal como se ha planteado la posibilidad de que Sedena subcontrate para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, el representante de los constructores señaló que esto representaría condiciones leoninas para las firmas mexicanas.

"En relación al Aeropuerto de Santa Lucía hemos dicho y esperamos que el Presidente de la República reconsidere la oportunidad para que participen empresas mexicanas.

"No estamos en desacuerdo que exista el modelo de subcontratación, pero ¿por qué no de asociación? Un subcontrato corre el riesgo de que una empresa sea mal pagada o pagada fuera de tiempo", dijo posterior al evento.

En el encuentro participaron Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, y Francisco Cervantes, titular de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), además de constructores de las 44 delegaciones de CMIC en el País.