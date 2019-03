Urgen explotar uso de cannabis en México

Ciudad de México.- Ante la serie de restricciones que atraviesa México para el uso de productos derivados de la cannabis, expertos urgieron regulaciones para detonar la industria y los fines terapéuticos de la planta.



Durante la apertura de Expo Cannabis, asistentes y expertos pidieron a los legisladores avanzar en la propuesta de regular el uso de los derivados en el uso medicinal e industrial.



Gustav Sand, cofundador y presidente de Nothern California Cannabis Growers Guild, indicó que el uso de los derivados de la hierba representanta una industria de 20 billones de dólares en Estados Unidos.



"Existe un alto incentivo, la nueva Cofepris y el nuevo Gobierno federal tienen que tomar en cuenta lo que pasa alrededor del mundo, que la cannabis es un negocio de 20 billones de pesos que va subiendo a 30 billones. México no entiende eso, nosotros estamos esperando que en un periodo corto haga México contratos con los exportadores de California", dijo a REFORMA Sand, quién trabajó en "420215 Cannabis Medical Care" durante 20 años.



José López Alonso, abogado penalista, lamentó el atraso en la regulación en el uso de estos productos.



"Falta de regulación, de reflexión, porque los esfuerzos han sido aislados, tampoco hay una tarifa definida para importar este tipo de productos, la Cofepris da permiso del uso pero ahora no permite importarlo, entonces ya da igual que sea un producto canábico o un jamón serrano o caviar, claramente nos falta esa vocación de apertura" indicó.



"Existe una megaindustria que se está perdiendo México, hay autopartes, ladrillos, ropa que se puede hacer con desperdicios de cannabis, ahora imagina con lo demás", añadió López Alonso.



José Manuel García Vallejo, presidente de Autocultivo Medicinal en México, llamó a regular el uso de la cannabis en el Congreso.



"Si sale la ley vamos a avanzar en el cultivo, y después instaurar una industria nacional que urge, falta esa voluntad política", expresó.



La Expo mostró a los asistentes cervezas, ropa y otros artículos hechos con el tallo de la cannabis.



"Pero hay que tener paciencia, a seguir así, usando la mariguana desde los colectivos canábicos, el tabú aún no se rompe en este país", lamentó López Alonso en una conferencia con los asistentes.