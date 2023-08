Urgen en MC explicar estrategia y no ser comparsa de Morena

Ciudad de México.- La vicecoordinadora de MC en Cámara de Diputados, Mirza Flores, urgió a la dirigencia nacional a explicar en qué consiste la estrategia del 2024, porque el partido en Jalisco no está dispuesto a ser comparsa de Morena ni ser el nuevo PVEM, que pacte con el gobierno en turno.

Luego de que el viernes la dirigencia ratificó la decisión de ir solos en la elección presidencial, la diputada señaló que urge entonces que se explique la ruta y cómo es que se sostiene que le van a ganar tanto a Morena como al Frente Amplio por México.

"Seguimos en el llamado a la dirigencia que queremos estar en la mesa donde se toman las decisiones, queremos ser escuchados, queremos conocer la estrategia de la que tanto habla la dirigencia para enfrentar a Morena, porque no la conocemos.

"Al cuarto para las 12 habrá candidato, hasta diciembre, no queremos que nos digan que le hacemos el juego a Morena, porque ya salió López Obrador a defender a Dante y a Samuel, y esas cosas en Jalisco nos tienen desconcertados, levantan sospechas en la gente", afirmó en entrevista.

"MC Jalisco no quiere ser comparsa de Morena y MC no se quiere convertirse en PVEM, no vamos a dar cheques en blanco ni ir ciegas en una estrategia que ayude a Morena a ganar, cuando el reclamo de la gente es impedir que se ratifique ese partido a nivel nacional y que se impida que entren al estado", afirmó la diputada Mirza Flores.

Dijo que no sólo se generan sospechas, sino que se reafirma el sentir de que hay una estrategia que nadie conoce, salvo las cuatro personas que llevan la dirección del partido a nivel nacional.

"Eso no es democrático en un partido que ya creció, que se dice moderno y progresista.

"Quieren que vayamos solos, pero ¿con qué candidato? ¿en qué condiciones? ¿Y hasta diciembre? Dicen que los candidatos podrían ser que si Dante, que si Samuel, que Jorge Álvarez Máynez, ¿esa es la estrategia? ¿Así le van a ganar a Morena y al Frente?", cuestionó.

Manifestó que no se puede caer en incongruencias, como defender los libros de texto o ciertos actos del Gobierno.

"¿La estrategia es quedar bien con el presidente de la República? ¿que no tengamos otra vez candidatos como en Coahuila y Estado de México?", reiteró.

Expuso que no es que el grupo Jalisco quiera ir a fuerza a una alianza, sino conocer qué se va a hacer, por ejemplo, ante un fenómeno como el de Xóchitl Gálvez.

"Cada vez que viene Xóchitl Gálvez a Jalisco es como una 'rockstar', no tiene acarreados, la gente se le arremolina, ¿no lo están viendo? Si por eso López Obrador está preocupado y ¿no lo ve MC y la dirigencia?".

Agregó que la gente le reclama a MC no ir en alianza, tanto en redes sociales como en las colonias y en diversos sectores.

Explicó que ya hubo un voto de castigo en el 2021 por no hacer alianza, porque de 20 distritos, solo se ganaron 7 federales. "En Jalisco tenemos todo que perder".

Si bien el PRI no tiene credibilidad y el PAN ya no es lo que era, y que junto con el PRD no tienen calidad moral para enfrentar elecciones solos, la gente prefiere una alianza a dejar que se quede Morena, aseguró.

Ante versiones de que MC también estaría esperando a recibir a Marcelo Ebrard, eso también debería ser compartido, si es verdad, exigió la diputada.

Mirza Flores sostuvo que el proyecto de Enrique Alfaro en MC lleva 14 años de consistencia en Jalisco y que ha sido ratificado con el voto de la gente, porque se han dado resultados.

"Los que hemos trabajado y hemos ganado elecciones, los que hemos dado resultados, pedimos ser escuchados y queremos conocer la estrategia que un pequeño grupo tiene desde el escritorio y con sus encuestas", sostuvo.

Urgió a que haya un encuentro de líderes de Jalisco con Dante Delgado la próxima semana, antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones, porque puede haber tensión entre los grupos parlamentarios.

En dicha reunión estarían el coordinador de senadores Clemente Castañeda; el alcalde de Guadalajara, Jesús Lemus, y el ex diputado Alberto Esquer con Dante Delgado.

Previó que ello ayudaría a bajar la tensión que hay en el partido.

"Vería cierta tensión si iniciamos las sesiones del Congreso sin haber tenido diálogo, a pesar de que hay una gran camaradería en la bancada y tenemos cariño y amistad genuina, compañerismo y objetivos comunes", alertó.

Recordó que en Cámara de Diputados, 14 de 27 diputados son del grupo Jalisco, y en el Senado están el coordinador, Clemente Castañeda, y Verónica Delgadillo.