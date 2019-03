Urgen designar fiscal para caso Iguala

Chilpancingo— Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, consideró que los trabajos para el reinicio de la investigación del caso Ayotzinapa va de manera lenta ya que estos siguen atorados con el nombramiento del Fiscal para el caso.

Señaló que los padres han propuesto al ex inspector general de la Dirección de Asuntos Internos de la PGR, César Alejandro Chávez, quien renunció al cargo por oponerse el informe de "la verdad histórica" del caso que presentó el ex Procurador, Jesús Murillo Karam.

Otro de los propuestos para ocupar ese cargo es un juez federal de Tamaulipas que resolvió que en el caso de los 43 no hubo una investigación "pronta, expedita, independiente ni imparcial".

Eso derivó en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara la integración de una comisión investigadora a modo de procedimiento alternativo.

"Nosotros esperamos que alguna de esas dos propuestas para Fiscal sean avaladas por el Gobierno", expresó Felipe de la Cruz.

Indicó que mientras el Gobierno de López Obrador no dé ninguna señal de que en verdad quiere que se llegue a la verdad del caso Iguala, existe el acuerdo de que van a seguir las movilizaciones de protesta en todo el País.

Del 20 al 27 de marzo realizarán una nueva jornada de lucha que incluye municipios de Guerrero y la Ciudad de México.