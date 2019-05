Urgen designar fiscal de caso Ayotzinapa

Ciudad de México— Familiares de los 43 normalistas desaparecidos exigieron al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, designar al fiscal especial del caso Ayotzinapa.

Melitón Ortega, tío del desaparecido Mauricio Ortega, criticó que el nombramiento está parado desde hace cuatro meses.

Recalcó que a los papás les preocupa que no hay acciones para que opere la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en Ayotzinapa.

"Hacemos el llamado al Fiscal General para que acelere el nombramiento. Ya no podemos estar esperando cuando se le hinche la gana al Fiscal, es un tema de urgencia, de exigencia de los padres y los madres", dijo en entrevista con Reforma tras concluir un mitin en el Hemiciclo a Juárez.

Consideró que el Fiscal encargado del caso debe ser una persona honesta, apegado a la verdad, a la justicia y a la igualdad.

"Debe ser una persona honesta, sincera, que trabaje de acuerdo a la razón, no de acuerdo a lo que nosotros digamos sino a lo que la Constitución mande", afirmó luego de marchar por más de una hora del Ángel de la Independencia al Hemiciclo para recordar los 56 meses de los hechos violentos en Iguala, Guerrero.

Reprochó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pretende retomar y mantener la hipótesis de la quema de los estudiantes en el basurero de Cocula y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no está dando las facilidades para investigar la participación de sus elementos en los hechos.

Blanca Nava, mamá del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, criticó que el trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador es lento.

"Ya llevamos seis meses con el nuevo Gobierno y no hay avances como nosotros quisiéramos. Nosotros como madres ya estamos bien desesperadas".

"La Fiscalía se está tardando en nombrar al nuevo Fiscal que debe seguir las investigaciones de los expertos y no hay avances", expresó.

Sostuvo que no dejarán de buscar a sus hijos y seguirán protestando hasta encontrarlos.