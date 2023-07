Urgen búsqueda de mexicano en Canadá

Canadá.- Familiares de Carlos Tomás Aranda Burgoin, originario de Oaxaca, urgen la búsqueda del joven que desapareció desde el pasado 7 de julio en Osoyoos, al sur de la Columbia Británica en Canadá.

"Mi nombre es Octavio Aranda Ortega, soy originario de Oaxaca, acá me encuentro en la ciudad de Osoyoos, Canadá, ya que mi hijo desapareció en esta área", dice el padre a través de un video difundido en Tiktok.

PUBLICIDAD

"Estamos haciendo la búsqueda individual, con un pariente, porque las autoridades ya dijeron que hicieron lo posible, pero esto ya pasó hace casi 10 días y no hay resultados. Estamos solicitando otra, entre comillas, búsqueda, porque no nos consta a nosotros. No nos han entregado un reporte", reprocha.

El senador Emilio Álvarez Icaza replicó este 23 de julio la grabación del padre de Carlos Tomás por medio de su cuenta de Twitter para exigir también a las autoridades que se intensifiquen las investigaciones.

Carlos Tomás Aranda llegó a mediados de junio como turista a la provincia de Columbia Británica hasta que dejó de comunicarse con su familia a partir del 6 de julio.

El pasado 10 de julio, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP por sus siglas en inglés) lanzó una ficha de búsqueda para encontrar al joven.

"La Policía está muy preocupada por la salud y el bienestar de Carlos Aranda Burgoin, y amigos y familiares informan que es impropio de él estar fuera de contacto durante tanto tiempo", apuntó RCMP.

La Policía compartió una fotografía de Carlos, que vestía un pantalón gris, chamarra verde con negro y tenis negros, la última vez que se le vio al interior de un hotel en Osoyoos, una pequeña ciudad de la región del valle de Okanagan rodeada de desierto, viñedos y montañas.

Carlos estudió Turismo y desarrollo sustentable en la Universidad de Oaxaca y tenía un trabajo estable en un hotel, de acuerdo con su padre.

"Como joven quería aventurarse. Yo le dije que no saliera, que qué venía a buscar, pero como joven no lo puedo detener", contó Octavio Aranda a un medio local.

Sin embargo, la mesa directiva de Dignidad Migrante informó que Carlos llegó a Osoyoos para trabajar en una granja que produce frutas tal y "como llegan miles de trabajadores mexicanos".

"En esta parte del Valle de Okanagan hay mucho trabajo de pickers, que dura tres o cuatro meses máximo y muchos empleadores, para evitar pagar impuestos y para hacer trampas al Gobierno canadiense", explicó Raúl Gatica, asistente de la mesa directiva.

De acuerdo con Gatica, Carlos estaba con un grupo de compañeros y un amigo identificado como Ángel, que también es de Oaxaca, la última vez que fue visto.

"Nadie sabe qué pasó esa noche, sino que los muchachos estuvieron tomando", dijo.

"Se emborracharon y eso es lo último que saben, que Carlos estaba un poco borracho y se salió a caminar. Entonces no tenemos ni la menor idea, ni nadie tiene la menor idea de hacia dónde fue".

A través de un comunicado de prensa, la Embajada de México en Canadá aseguró que la dependencia consular en Vancouver mantiene "una cercana comunicación con la familia, a quienes se les ha ofrecido apoyo y asistencia".