Urgen a Sener explicar plan energético

Ciudad de México— Tras cancelar la Cumbre de la Alianza Energética México-Alemania, la Secretaría de Energía (Sener) debe explicar qué ruta tiene y cuáles son sus políticas públicas encaminadas a la transición energética, plantearon expertos ambientales y del sector energético.

Daniel Chacón, director de energía en la Iniciativa Climática de México (ICM), recordó que la transición energética es la principal estrategia a nivel mundial para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para contener el calentamiento global.

"Urge saber por parte de la nueva Administración ¿cómo se van a bajar las emisiones de GEI? Sería muy conveniente abrir el diálogo con la Secretaria de Energía y con los nuevos funcionarios para que establezcamos un canal de comunicación y sepamos a ciencia cierta qué es lo que se pretende en el desarrollo futuro de las energías renovables.

Es muy importante considerar que no podemos retrasar más la mayor penetración de las energías renovables, estamos viendo todos los días noticias de las consecuencias climáticas que nos esperan si no hacemos esto en un periodo muy pronto", afirmó Daniel en entrevista.

La Cumbre de la Alianza Energética México-Alemania, originalmente prevista para el próximo martes, fue cancelada por instrucciones de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Se trata de una Alianza implementada formalmente en 2016, la cual busca impulsar la implementación de soluciones tecnológicas y económicamente viables para el éxito de la transición energética.

"Alemania es el líder de la transición energética, la iniciaron antes del año 2000 y son los que han acumulado más experiencia, entonces sí es importante cualquier intercambio de ideas con ellos.Yo haría un llamado a que no se suspendieran estos intercambios de ideas, es muy válido que cada nación fije sus políticas energéticas y decida el rumbo que cada una quiere tomar pero eso no es impedimento para conocer las experiencias de otros países", destacó.

Claudia Campero, colaborada de Food And Water Watch y miembro de la Alianza contra el Fracking, señaló que la nueva Secretaria de Energía mantiene una política encaminada a aumentar la dependencia de los combustibles fósiles.

"Preocupa mucho que la Secretaría de Energía esté en una tendencia de continuar la dependencia de los combustibles fósiles, se requiere una transición energética urgente y no vemos

ninguna señal que nos lleve a esa ruta, la cancelación de esta Cumbre es una prueba de ello y esto es muy preocupante para el cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene México a nivel mundial", expresó.

La especialista urgió a la Sener a trazar y comunicar sus políticas públicas encaminadas a la transición energética.

"Una hoja de ruta hacia la transición energética de ser justa particularmente para aquellas zonas que han sido excluidas, tiene que voltear a ver el transporte priorizando el sistema público por encima del uso del automóvil y tiene que tener un enfoque de participación de las comunidades", indicó Campero.

Gustavo Ampugnani, director general de Greenpeace México, enfatizó que al apostar a la dependencia del petróleo desde la Sener, el Gobierno Federal sólo posterga la expansión de las fuentes renovables de energía.

Además, dijo, se desincentiva la atracción de empresas que apuesten a las energías renovables.

"Sabemos que México tiene un alto potencial para las energías renovables pero la ruta de esta Administración es claramente una apuesta a los combustibles fósiles, esto genera una incertidumbre en qué tanto va avanzar el País en sus metas para reducir emisiones de GEI pero también, al cancelar esta Cumbre y sin estar expuesta la política de energías renovables del Gobierno Federal, quienes quieran invertir en estas tecnologías también se van a ir porque ellos están escuchando que esta Administración le va apostar a las Refinerías, a exprimir lo más posible todos los campos de exploración y a reactivar proyectos de termoeléctricas de ciclo combinado", sostuvo Ampugnani.