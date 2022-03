Urgen a Senado ley sobre desplazamiento

Ciudad de México— Una treintena de desplazados por la violencia que azota a sus comunidades en Guerrero exigió al Senado de la República que apure la aprobación de una Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado Interno.

Los desplazados llegaron a instancias de la senadora morenista Nestora Salgado, quien puso de relieve la importancia de que la agenda pública retome el tema del desplazamiento forzado interno.

"Constituye", dijo "una problemática muy dolorosa por la que pasan miles de personas y no tienen un apoyo real para enfrentar esta situación".

"Las víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han buscado diálogo desde el año pasado, sin haber tenido una respuesta favorable".

"No podemos poner una denuncia como tal porque no hay delito", lamentó Teodomira Rosales Sierra, al frente de un colectivo.

"No hay un desplazado que no tenga un familiar desaparecido, no hay un desplazado que no tenga un familiar asesinado", expresó.

La senadora Salgado presentó a Mateo, un desplazado del municipio guerrerense de Leonardo Bravo, que ofreció su testimonio.

"Fuimos desplazados del municipio de Leonardo Bravo el 11 de noviembre de 2018. No nos han dado ayuda humanitaria. Necesitamos ayueda psicológica. Sabemos que el Gobierno participó porque lo vimos con nuestros propios ojos", advirtió.

"Si no quieren aprobar la Ley, que nos permitan regresar a nuestras comunidades, pero con seguridad".