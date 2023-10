Urgen a partidos no resistirse a la paridad en política

Ciudad de México.- Consejeras electorales y defensoras de mujeres advirtieron que, pese a los avances del sector femenino en el campo electoral, es necesario que los partidos políticos y sus integrantes no se resistan a darles posiciones importantes.

El Instituto Nacional Electoral (INE) conmemoró el 70 aniversario del voto de las mujeres en el país con una relatoría de logros en materia de género.

Sin embargo, consejeras del INE advirtieron que aún existen resistencias por parte de los partidos y políticos para darle a las mujeres los espacios que se han ganado.

Por ejemplo, expuso la consejera Norma de la Cruz, algunos partidos no quieren nombrar a cinco candidatas en las nueve entidades donde se renovará el gobierno local.

En los estados, recordó, se logró que en 17 de los 32 congresos las mujeres sean mayoría, no así en las presidencias municipales.

"Para lograr tener un mayor número de mujeres en puestos de representación, pues necesitamos la participación de los partidos políticos, sin ellos no va a ser posible", apuntó.

"Avanzar en la paridad no significa restarle derechos a nadie, no se asusten, no va con dedicatoria, nosotros no les vamos a decir dónde tienen que postular a quién o a qué, eso lo decidirán a ustedes, pero que tienen que cumplir con el principio de paridad no hay donde hacerse".

La consejera Claudia Zavala consideró que para que realmente se den más cambios es necesario que las mujeres tengan mayor poder para legislar o tomar decisiones de gobierno.

"Que las mujeres lleguen a los cargos de elección popular, porque ahí es donde van a poder incidir para eliminar esa neutralidad del derecho que tanto nos ha afectado, esa neutralidad del derecho que nos concibió en los Códigos Civiles de antaño, como meros objetos, sin derechos, ni siquiera para tener tierras, ni siquiera para tener esas autonomías que necesitamos para caminar en la vida dignamente", indicó.

"Y creo que este es el momento para postular entre todas y todos, la reivindicación desde nuestros derechos, también desde los cargos de elección popular".

También recalcaron que se ha avanzado en medidas contra la violencia de género, pero los instrumentos y acciones siguen siendo insuficientes, y más cuando los ataques van en aumento.