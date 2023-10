Urgen a partidos definir método para candidaturas en CDMX

Ciudad de México.- El coordinador del PRD en San Lázaro y aspirante al gobierno capitalino, Luis Espinosa Cházaro, urgió a las dirigencias nacionales de PAN, PRI y su partido a definir, antes del 5 de noviembre próximo, el método para elegir al candidato para la ciudad de México.

En entrevista, reconoció que los partidos de la coalición opositora no lograron ponerse de acuerdo a nivel local, por lo que ahora toca a las dirigencias nacionales coadyuvar con las locales en este tema.

"Tendría que estar antes del 5 para que antes del 5 ya presenten los partidos a sus precandidatos y el 5 empezar con precandidatos de la coalición, si no se hace así y empieza la precampaña y cada partido permiten que se registren con sus reglas cada uno, ahí va a ser mucho más difícil", advirtió.

Para el coordinador parlamentario, la oposición no va tarde al proceso local, pero sí están justo a tiempo para establecer el método de elección de su candidato o candidata.

"La precampaña inicia el 5 de noviembre y yo creo que ahí debería empezar ya a correr, en el marco de la ley, la confrontación de ideas, los foros, las visitas que hagamos cada unos de los precandidatos, para poder contrastar con ideas, que al final es lo más importante, no se trata de contrastar entre Taboada, Lía, Ruvalcaba o yo, estamos muy parejos", indicó.

Respecto al método, Espinosa Cházaro advirtió que no va a dar tiempo para recolectar firmas, como lo hicieron los aspirantes a la presidencia de la república, además de que la experiencia del Frente con el proveedor de éstas no fue grata, al punto de que provocó que algunos aspirantes presentaran impugnaciones.

Señaló que una votación interna también sería complicada, por lo que se manifestó a favor de realizar una encuesta.

Planteó que antes de que inicie la precampaña, cada partido determine a un hombre y a una mujer, para tener seis aspirantes que vayan a asambleas, a debates y a una consulta o encuesta para que de ahí salga el o la candidata.

"Que cada partido determine con quién quiere presentarse a la contienda, vengan una serie importante de foros, hay 16 alcaldías en la ciudad y las necesidades son distintas, quizá podemos hacer muchos más foros, los recorridos, la presencia territorial de los candidatos y luego una o varias encuestas que lo determinen, porque ya no habría un padrón para elegir, digamos de la ciudadanía, pero en una encuesta amplia en la ciudad de México, que es una zona urbana, creo que es posible determinar a quien quieren no sólo las militancias sino la ciudadanía como candidato", señaló.

Espinosa Cházaro afirmó que la coalición opositora cumplirá con la obligación de entregar cinco de las nueve candidaturas a gobiernos estatales en 2024 a mujeres.

El legislador adelantó que, si hay un método democrático de elección de candidato para la Ciudad de México, apoyará a quien resulte ganador.

"Yo no me voy a ir de la coalición, si hay un método democrático y transparente y yo no resulto ganador, quien resulte ganador o ganadora contará con todo mi respaldo, porque yo sostengo que el problema no es dentro de nuestra coalición y visión de país, es con el mal gobierno que tiene Morena en la ciudad de México", afirmó.