Urgen a AMLO subsidio de CFE

Ciudadanos, empresarios y políticos de Sonora urgieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que apruebe la tarifa 1F para que disminuya el costo de los recibos de CFE en toda la entidad.

Previo al discurso que dio en Hermosillo este sábado, un grupo de ciudadanos se aglutinó en el Aeropuerto Ignacio Pesqueira para hacerle notar que sus recibos de CFE están llegando más caros en municipios como Agua Prieta, Nogales y Cananea.

"¡Borrón y cuenta nueva!" y "¡Que elimine su política DAC (Doméstica de Alto Consumo)!, se les escuchó gritar a los inconformes en la sala de espera.

A petición del Gobierno estatal, cada año la Federación puede otorgar un subsidio para que durante el verano los sonorenses no vean afectada su economía por el alto consumo de energía que ocupan en aparatos para mitigar el calor.

La empresaria Ana Karina Maldonado, líder de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estatal, expresó que se espera que se logre el apoyo para que también la productividad no sea afectada.

"De lograrse, sería un gran beneficio para todos los sonorenses, no sólo compete a todo el Estado, sino al País, el Presidente ha comentado que hará algo para que las tarifas bajen en todo el País", mencionó.

Asimismo, el legislador local del PES, Carlos Navarrete, dijo que a través del Congreso local se han trabajado diferentes exhortos para manifestar su apoyo a las quejas ciudadanas.

En el caso de Ernesto Munro Palacio, dirigente estatal del PAN, la exigencia para la Federación es que el subsidio se entregue durante todo el año, y no sólo de mayo a octubre como se acostumbra.

"La queremos de manera permanente (tarifa 1F), todo el año, porque Sonora, como usted sabe, es una entidad con clima extremoso, y para poder pagar la luz se va muchísimo dinero", expuso al mostrar un recibo domiciliario de presuntamente 21 mil pesos.