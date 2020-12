Urge Zaldívar a Vargas aclarar patrimonio tras denuncia

Ciudad de México— El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, consideró urgente que José Luis Vargas, titular del TEPJF, aclare ante las autoridades las acusaciones sobre su patrimonio, pues la situación ya está afectando a ese órgano jurisdiccional.

"Yo espero que el magistrado Vargas pueda aclarar toda esta situación, pero me parece que sí es urgente y necesario que se haga, más allá de comunicados en medios, este es un asunto que ya no sólo es mediático. Según ha trascendido, ya hay un tema en la Fiscalía (General de la República) y me parece que se tiene que aclarar esta situación, yo espero que él tenga todos los elementos, y que esto se trate de malos entendidos y de alguna cuestión que realmente no pueda acreditarse que él ha incurrido en estas irregularidades", expuso el Ministro Zaldívar.

En entrevista con el espacio "Así las Cosas" de Gabriela Warkentin y Javier Risco, en W Radio, Zaldívar si bien aseguró respetar la presunción de inocencia, también se dijo preocupado por la posible deslegitimación de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) por este asunto en el que está involucrado el Magistrado Vargas, si no se aclara de manera pertinente.

"Yo respeto el principio de presunción de inocencia, pero sí me parece que por la imagen del Tribunal Electoral, por la confianza que se requiere tener en un proceso electoral, es necesario que el presidente del Tribunal Electoral aclare estos temas delicados, no creo que baste que diga que está a disposición de las autoridades, sino creo que lo que debería hacer es acudir a las autoridades y aclarar esta situación, porque mientras esta situación no se aclare, sigue permeando un ambiente que puede ser aprovechado para deslegitimar las decisiones del Tribunal".

El presidente de la Corte se mostró a favor de revisar el diseño institucional vigente del Consejo de la Judicatura Federal que lleva a no poder vigilar totalmente la administración del Tribunal electoral.

"Lamentablemente por el diseño institucional, el Consejo de la Judicatura no tiene en sus manos la vigilancia, la disciplina del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es algo sobre lo que habría que reflexionar en el futuro, porque esta situación de semi independencia administrativa en la que está el Tribunal, hace que muchas cuestiones que suceden no puedan ser remediadas por la Judicatura, pero sí afecta la imagen del Poder Judicial federal", expuso el Ministro.