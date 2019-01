Urge SEP derogar reforma educativa

Ciudad de México— El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, urgió a la Cámara de Diputados derogar la reforma educativa, implementada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En una reunión de trabajo de las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales para analizar la iniciativa de reforma en materia educativa, enviada a la Cámara de Diputados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado, el funcionario federal pidió a los legisladores no ver lo que se deja atrás, sino ver hacia adelante.

"Ahí está la responsabilidad de ustedes de hacer el cambio, abrogar la fallida reforma y dar un nuevo cauce al proyecto educativo para pasar a una nueva etapa", expuso durante su primera intervención frente a los diputados.

Aseveró que nunca debió de hacerse una reforma educativa sin la participación directa de los maestros.

"Nunca debió instrumentarse una evaluación de los docentes con fines laborales. No deben repetirse evaluaciones al magisterio donde la autoridad educativa tenga que usar a la fuerza pública para llevarlas a cabo", manifestó.

Indicó que la reforma educativa de 2013 surgió con la ausencia de consenso previo y con demasiada prisa.

Moctezuma entregó un compendio de la consulta que se realizó durante la transición para llevar a cabo el nuevo proyecto de reforma.

Al ser cuestionado sobre la propuesta de eliminar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Secretario arremetió contra el órgano autónomo que se encarga de evaluar las políticas públicas en materia educativa.

"Ningún consejero del INEE conoce los exámenes que se le aplicaron a los maestros, les pueden preguntar", señaló.

Informó que el Ceneval tiene resguardados los lineamientos que se delinearon para aplicar las evaluaciones docentes.

"Yo la he pedido y no le he conseguido, cómo vamos a tener lineamientos para evolucionar, si los maestros no podemos analizar lo que sucedió", afirmó.

Además, aseguró que el 50 por ciento de los recursos del INEE son para servicios personales.

"La mayor parte de los recursos que se emplee para el Centro para la Revalorización del Magisterio y Mejora Continua de la Educación, que reemplazará al INEE, será precisamente para la mejora y capacitación del magisterio", dijo.