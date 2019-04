Urge Senado agilizar cruces en frontera

En medio de la crisis que prevalece en la frontera norte, con las largas filas de camiones de carga varados, el Pleno del Senado apremió a las Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y Gobernación a tomar cartas en el asunto para evitar más pérdidas millonarias a las exportaciones nacionales.

Las bancadas de Morena y del PAN presentaron sendos puntos de acuerdo para exigir la inmediata intervención de las dependencias y atenuar los graves daños económicos aparejados al cierre parcial de la frontera, en perjuicio de miles de transportistas.

"El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a la Secretaría de Gobernación, a realizar todas las acciones diplomáticas pertinentes ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el objeto de resolver el problema en el retraso de la revisión del transporte de carga que cruza de Ciudad Juárez, Chihuahua, a El Paso, Texas", señala el punto propuesto por el senador Cruz Pérez Cuéllar, de Morena.

Se advierte que de continuar la crisis en el cruce, existe el riesgo de perder empleos y pérdidas millonarias para empresas maquiladoras de Ciudad Juárez.

Además, el senador morenista afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado prudente ante las declaraciones del Presidente de Estados Unidos sobre el cierre de la frontera.

"A pesar de las declaraciones del Presidente Donald Trump de cerrar la entrada hacia los Estados Unidos de América si México no detiene el flujo migratorio, el Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado prudente, ya que ha manifestado que "no es recomendable" el cierre de la frontera entre los dos países, que su Gobierno no se confrontará con el del país vecino del norte, y que lo deseable es que ambos países colaboren de manera conjunta y que se mantenga la comunicación en la frontera".

En tanto, el punto de acuerdo propuesto por el panista Gustavo Madero exhorta a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para que realicen acciones para proteger las exportaciones del País y evitar los congestionamientos en la frontera norte.

"El cierre parcial o el cierre total significan una merma importante en los ingresos nacionales, la subsistencia de empresas que genera miles de empleos o incluso obstaculiza el tránsito de personas de uno y otro lado de la frontera, para llegar a sus centros de trabajo, sus escuelas o para realizar compras, afectando la vida normal de quienes habitan esta región fronteriza", expone el panista.

Estimó que el impacto negativo, tan sólo para Ciudad Juárez es de 3.5 a 4.5 billones de dólares en intercambio comercial.

"Asimismo, la entrega tardía de mercancías a ambos lados de la frontera ha generado gastos adicionales por flete aéreo de 100 mil dólares diarios. Los retrasos en la entrega de materiales causan gastos extraordinarios de aproximadamente 2.1 millones de dólares diarios", detalló.