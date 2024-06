Urge para septiembre reforma al PJ; peso aguanta, dice AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la "urgente" reforma al Poder Judicial se aprobará en septiembre, durante su Administración.

"Es el mes de la patria, septiembre podría hacerse la reforma", afirmó, advirtiendo que "ya están actuando los que no quieren la reforma, están moviéndose como siempre".

Arremetió contra la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a quien acusó de reunirse "en la noche en una residencia con el presidente de un partido. O sea, ¿qué es eso? En lo oscurito".

Señaló que buscará tener jueces, magistrados y ministros íntegros, honestos, elegidos por el pueblo.

López Obrador defendió la fortaleza del peso frente al dólar, a pesar del "nerviosismo" por las reformas. "A 18.37 pesos por dólar es un fortalecimiento del 10% desde que llegamos", dijo, atribuyéndolo al combate a la corrupción.

Minimizó las advertencias de riesgo: "No hay problema, ellos estaban acostumbrados al chantaje: 'me mantienes mis privilegios porque si no va a haber fuga de capitales, devaluación'".

Recordó cuando le pedían "entregar el petróleo" en el T-MEC por temor a turbulencias económicas.

"Yo quiero cumplir mi responsabilidad, si estoy convencido de que hace falta un Poder Judicial íntegro que represente al pueblo, no a mafias económicas o del crimen", aseveró el Mandatario federal, quien insistió en que se debe reformar un Poder Judicial "secuestrado por la delincuencia" y que representa a minorías.

Confió en que septiembre es tiempo suficiente para realizar foros públicos donde se "escuche a todos, a los de arriba y a todos los ciudadanos". Rechazó que se corra el riesgo de que la reforma se intente aprobar con el nuevo gobierno: "No, yo quiero cumplir con mi responsabilidad".

Sobre las críticas del sector financiero por una posible falta de separación de poderes, AMLO respondió: "Al contrario, si ahora el Poder Judicial depende de una minoría, no del pueblo, está al servicio de esa minoría".

Acusó que predominan monopolios con "más agarraderas e influencias en el Poder Judicial", pues se supone que es autónomo e independiente, "pero en los hechos no es así, es autónomo e independiente del pueblo, no de los potentados".