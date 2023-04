Urge ONU a Senado designar comisionados del INAI

Ciudad de México.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México pidió al Senado de la República designar a los comisionados faltantes del INAI antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones.

En una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado, indicó que el INAI tiene un rol destacado en la protección y garantía de dos derechos humanos que son fundamentales para contar con sociedades democráticas, abiertas y transparentes: el acceso a la información y la protección de datos personales.

"Estos dos derechos, además, son llave para acceder al ejercicio de otros derechos y libertades básicas. La culminación del proceso de designación de tres comisionados/as es indispensable para que el INAI pueda ejercer a plenitud su función de organismo garante de estos derechos", señaló.

Desde el pasado 1 de abril, el Pleno del INAI no ha podido sesionar debido a que el Senado no ha cubierto tres vacantes, dos de ellas vigentes desde hace un año, por lo que no cuenta con el quórum requerido.

En marzo pasado, el Senado había designado a Ana Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alviso, sin embargo, sus nombramientos fueron objetados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que la primera tenía una filiación partidista y el segundo había sido de los peor evaluados en el proceso de selección.

"La culminación del proceso para el nombramiento de las y los comisionados/as del INAI es necesaria para permitir su pleno funcionamiento. En dicho proceso es importante que prevalezca el dialogo, se favorezca el acuerdo y se observen los parámetros básicos de objetividad, transparencia e igualdad de género a efecto de garantizar la selección de personas idóneas, tomando en cuenta la especificidad de las funciones que están llamadas a desempeñar", indicó Peña Palacios.