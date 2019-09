Urge OMS adoptar etiquetado claro en México

Ciudad de México— México debe adoptar un etiquetado nutrimental de alimentos procesados claro y de fácil comprensión, cuya información sea directa, sencilla, visible, en forma rápida y fácil de entender tanto para adultos como niños, plantearon UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Además, se deben utilizar perfiles nutrimentales validados por expertos en la materia que defiendan intereses de salud pública y una alimentación saludable", llamaron a través de una ficha técnica.

Los organismos internacionales destacaron que en México, el índice de niñas, niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad es uno de los mayores en el mundo, ya que se presenta en 3 de cada 10 entre aquellos que están en edad escolar.

"Especialmente, quienes están en edad preescolar son quienes consumen la mayor cantidad de sus calorías provenientes de estos productos procesados: cerca de 40 por ciento de sus calorías ingeridas al día en comparación con 26 por ciento en la dieta de los adultos", agregaron.

La nota "Un etiquetado nutrimental frontal claro y de fácil comprensión protege a niñas, niños y adolescentes en México", dirigida a tomadores de decisiones y formuladores de política pública los organismos advierten que cuando un etiquetado no cumple con ofrecer información adecuada y clara "como es el caso del (etiquetado) actual mexicano", puede no tener resultados.

"O, incluso, puede resultar contraproducente. El etiquetado propuesto y que hoy está vigente es difícil de interpretar aun para quienes ya tienen información previa sobre nutrición".

En el marco de la actual discusión legislativa sobre la modificación de la Ley General de Salud, UNICEF y OMS/OPS generaron una nota técnica que compila evidencia, información veraz y recomendaciones internacionales sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, así como la importancia de su adopción.

De acuerdo con los organismos, las malas elecciones en nutrición no sólo se deben a la presencia constante de bebidas altamente azucaradas y alimentos ultra procesados ofrecidos a precios muy bajos, sino también a información nutricional en etiquetas poco claras.

"Si bien cambiar la ley para lograr un etiquetado claro no es el único requerimiento para solucionar el problema de sobrepeso y obesidad, sí es una medida costo-efectiva y significaría un paso adelante en

el mejoramiento de prácticas que conduzcan a una mejor alimentación", concluyeron.