Urge Monreal acciones a AMLO por sequía

Ciudad de México.- Ricardo Monreal, coordinador de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, lanzó un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga ante afectaciones por sequía con un plan de emergencia.

Luego de que Reforma publicara que dos terceras partes del territorio nacional experimentan sequía, la proporción más alta desde 2014, el legislador morenista con licencia difundió un video en el que muestra campos secos en Zacatecas por las altas temperaturas y escasez de lluvias.

PUBLICIDAD

"Desde Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, todo el norte necesita con urgencia el apoyo del presidente de la República para elaborar, para implementar programas de emergencia para la gente, para que sobreviva la gente, para que sobreviva la gente y que sobrevivan sus animales y no deshacerse de ellos", señaló.

"Me da mucha tristeza, porque no hay ni siquiera nubes que se vean en el cielo que puedan traer lluvia, ojalá y llegara la lluvia en cualquier momento, pero estas milpas y labores, si no llueve, se perderán", agregó.

Él estaba acompañado por Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, pues explicó, acudieron a un compromiso familiar y aprovecharon para intercambiar puntos de vista sobre esta problemática y visitar algunas comunidades del campo.

"Estoy preocupado por la sequía; necesitamos mirar a los estados del norte de nuestro país y elaborar programas de emergencia.

"Me preocupa mucho la sequía. Me estaba platicando de cómo en las comunidades la gente está sufriendo por la falta de agua para consumo humano, pero también vimos las milpas, las labores, que están sufriendo la escasez de agua y que estamos en una sequía muy peligrosa, por eso requerimos y requiere el Gobierno federal voltear sus ojos al campo, sobre todo en el norte que están sufriendo esta sequía como nunca", agregó.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la superficie afectada del país pasó de 43.3 por ciento el 30 de julio a 67.1 por ciento el 15 de septiembre. La cifra es casi 5 veces la de la misma fecha de 2022, cuando se ubicó en 14.3 por ciento.

En cuatro entidades -Aguascalientes, Guanajuato, Morelos y Zacatecas- la sequía afecta a la totalidad del territorio, y sólo en dos -Baja California y Baja California Sur- la proporción es de cero. La insuficiencia de lluvia afecta ya a mil 688 municipios, 68 por ciento del total y la mancha de sequía extrema se extendió a la mitad de las entidades del país.