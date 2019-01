Urge IMSS reforma a simulación en cuotas

Ciudad de México— El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, pidió a diputados de Morena aprobar reformas legales que acaben con, lo que calificó, el "huachicoleo" en las cuotas obrero-patronales.

Afirmó que hay una simulación de los empleadores del País y que afecta tanto en los ingresos del IMSS como en las prestaciones de los trabajadores.

"Voy a ser agresivo, porque este es un tema de igualdad de todos los mexicanos. Llegan algunos trabajadores a decirme 'esto es lo que me pagan' y ahora tiene muy poco en su pensión, eso es un asunto de injusticias, es una simulación y esa es corrupción y vamos a atacar el huachicoleo de las cuotas obrero-patronales", dijo Martínez Cáceres al salir de una reunión con los legisladores de Morena.

Previo a que inicie mañana el segundo periodo ordinario de sesiones, Martínez adelantó que iniciará una campaña agresiva para solucionar la simulación en las cuotas que aportan las empresas al IMSS y que promueve una posible reforma legal.

"Es un tema muy importante, es un tema capital y de igualdad. Actualmente se están subestimando las cuotas obrero-patronales para efectos del ISR en el SAT y se subestimen para efectos de cobro de cuotas obrero patronales en el IMSS.

"Esto condena a los trabajadores de México a una pensión pequeña, los condena a un crédito del Infonavit pequeño o condena al IMSS a que no tenga recursos y que luego tenga pacientes en los pasillos", expuso Martínez sin precisar el monto de recursos que se pierden por la subestimación de las cuotas que se enteran al Instituto.

Adicionalmente se empezaron a enviar cartas a las empresas para invitarlas a regularizar su situación, mencionó.

En conferencia de prensa, dijo que pidió a los diputados de Morena una reforma para asegurar que lo mismo que se reporta en el SAT por nómina corresponda a lo que el IMSS reciba de cuotas.

Indicó que parte de la responsabilidad de que haya pacientes en los pasillos esperando atención médica es la simulación en el pago de las empresas.

Explicó que puede haber se podría modificar el artículo 27 de la Ley del Seguro Social y abrogar el 32, para evitar que se utilicen las excepciones de las que se valen los empleadores para simular las cuotas.

Dijo que se analizarán las posibles reformas, para evitar amparos.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, expuso que la subestimación de cuotas ha sido un problema tolerado en el país por muchos años.

"Se hacen de la vista gorda el hecho de que los patrones declaran al SAT cierto valor en su nómina, porque la deducen, pero cuando pagan la contribución al IMSS subestiman, reportan mucho menos de lo que en realidad pagan, de lo que reportan al SAT.

"La iniciativa, de lo que se trata, es de que no haya dos números para el mismo trabajador", detalló.