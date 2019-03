Urge AMLO apurar entrega de apoyos

El Presiente Andrés Manuel López Obrador pidió al Gabinete legal y ampliado, y a los llamados "superdelegados", apretar el paso en la entrega de apoyos de los programas prioritarios.

En un encuentro privado en Palacio Nacional, el Mandatario también pidió a su equipo garantizar la entrega directa de dichos apoyos a los que se prevé serán 28 millones de beneficiarios.

De acuerdo con asistentes a la reunión, que duró poco más de una hora, López Obrador además urgió a sus colaboradores mantener la austeridad presupuestal y no bajar el ritmo de trabajo.

Horacio Duarte, subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo, dijo que otra de las instrucciones fue reforzar la coordinación de las secretarías con las delegaciones en los estados para "bajar" los programas a la brevedad.

"No hay un asunto de rezago, creo que se ha precisado muy bien que el tema de los programas no tiene que ver sólo con cumplimiento de metas, sino con entregar los apoyos a la gente", dijo Duarte.

"No hay puntos de preocupación, vamos avanzando y vamos a demostrar que se puede tener claridad de entregar los recursos a toda la gente, eso es lo más importante".





Evaluación trimestral

En la reunión, que concluyó después de las 19:00 horas, López Obrador anunció que se harán evaluaciones trimestrales, similares a la que se hizo para los primeros 100 días de la Administración.

Fuentes consultadas señalaron que las evaluaciones se harán por áreas y arrancarán durante el mes de abril con el gabinete de seguridad.

"Vamos bien, vamos a profundizar la entrega directa a la gente. Se va venir evaluando cada tres meses como se hizo con el primer informe de los primeros tres días", confirmó Duarte.

David Monreal, coordinador general de Ganadería de la Sagarpa, abundó que la reunión fue "más de reflexión" y que el Presidente está de muy buen ánimo.

"(Pidió) seguir trabajando, multiplicar el esfuerzo para los resultados, (hubo) un reconocimiento y una felicitación a todos los funcionarios por su trabajo en esta primera etapa", agregó.