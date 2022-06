Urge AMLO a Iberdrola pagar multa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a Iberdrola a pagar la sanción a 9 mil 145 millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la multa más alta en el sector de energía de la historia.

El mandatario federal señaló que los directivos de la empresa española quedaron mal acostumbrados al influyentismo y no quieren cambiar.

"Es un asunto de la CRE y está fundado y tiene que pagar la multa. También pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción, no tengo duda, porque estaban y siguen estando, en algunos casos, violando la ley con el autoabasto", dijo.

"Los de Iberdrola son algo especial, porque quedaron muy mal acostumbrados al influyentismo y no quieren cambiar. Entonces, apuestan mucho a eso, al influyentismo y si eso hacen en Estados Unidos, imagínense lo que hacían aquí o lo que hacen en España, es mucha prepotencia, vamos a seguirlos concediendo de que las cosas cambiaron", agregó.

La multa impuesta por la CRE a Iberdrola por violar la ya derogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica sólo es inferior a la impuesta en 2011 por la entonces Comisión Federal de Competencia (Cofeco) a Telmex, por 11 mil 989 millones de pesos.

"No pueden ellos estar vendiendo energía eléctrica y tienen que decidir los clientes si se arreglan con la CFE para que les abastezca la energía. Le he planteado a la CFE que les ofrezca las mismas condiciones a los clientes para que no digan que se están cometiendo injusticias, pero que no podemos nosotros continuar tolerando la violación a la ley. Y ya muchos clientes o algunos se están acercando para que se tengan estos acuerdos con la CFE", dijo el tabasqueño.

Las empresas socias de Iberdrola que recibían energía de Dulces Nombres, en Nuevo León, pasaron a ser automáticamente provistas por CFE Suministro Básico y están pagando entre 20 y 40 por ciento más por la electricidad que con la española.