Urge AMLO a Fox autolimitarse: 'ojalá no lo vuelva a hacer'

Ciudad de México.- Luego de que el exmandatario llamara a Mariana Rodríguez "dama de compañía", el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Vicente Fox "aprender a autolimitarse" y espera que no lo vuelva a hacer.

"No, no, está mal (que suspendieran la cuenta de Fox). Siempre he estado en contra de la censura cuando cerraron la cuenta del Presidente Trump me opuse y aquí lo manifesté, y no sólo eso. Cuando en Twitter (Elon Musk) llevó a cabo la consulta, voté a favor de que le regresaran su cuenta (a Trump) y lo dejé en mis redes de manifiesto. Prohibido prohibir, la prensa se corrige con la prensa.

"Sí, es que uno tiene que aprender a autolimitarse, pero ojalá no lo vuelva a hacer. Lo que quiero decir es que no debe haber censura, nada más que se entienda que todo eso que se hace de maner extravagante, grosera, de manera indebida, eso tiene efecto de boomerang, eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o se comporta de esa manera", comentó López Obrador en conferencia.

En medio de las precampañas presidenciales, y en pleno Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el ex Presidente Vicente Fox desató polémica y una lluvia de críticas, hasta de su candidata a la Presidencia, luego de insultar a Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador Samuel García, a quien llamó "dama de compañía".

El panista hizo una publicación en X, antes Twitter, replicando a su vez un mensaje sobre el emecista y su esposa.

"Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía", escribió Fox.

Tras los ataques del ex Presidente Vicente Fox contra Mariana Rodríguez, su cuenta en X desde el domingo apareció con la leyenda "no existe".

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que en la política no se pueden tener enemigos y pidió a sus adversarios "respirar profundo" y "contar hasta 10".

"Por eso hay que aprender a autolimitarnos, y no odiar, y entender que en la política se pueden tener adversarios y no enemigos. Y acuérdense de la frase bíblica: amar al prójimo como uno mismo. Y por mucho enojo que haya que respiren profundo, que cuenten hasta 10 o un Tafil, passiflorine", añadió.