Une a políticos apoyo a Gobierno; critica PAN asilo a Glas

Legisladores y dirigentes partidistas condenaron la irrupción de Ecuador en la sede diplomática de México en ese país y expresaron apoyo al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ahora, solo el PAN ha condenado que el origen del conflicto sea la decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de otorgar asilo político al ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de varios hechos de corrupción.

Los priistas han evitado hacer un pronunciamiento crítico al Gobierno y han apoyado al personal diplomático que defendió la embajada.

"Condeno enérgicamente la irrupción de la policía de Ecuador a la Embajada de nuestro país y las lesiones al personal diplomático. Nada justifica el uso de la fuerza, ni la invasión a nuestra Embajada", afirmó Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados.

La legisladora del PRI remarcó que el incidente contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el respeto hacia la soberanía de México.

"Por lo que exigimos respeto, convencidos de la resolución pacífica de cualquier diferencia a través del diálogo y la diplomacia", indicó Guerra.

Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado manifestaron un "enérgico rechazo" a la irrupción violenta que realizaron cuerpos de seguridad de Ecuador en la embajada mexicana en Quito.

"El acto realizado por el Gobierno ecuatoriano no tiene precedentes en la historia de las relaciones diplomáticas de México con esa nación y es violatorio a la soberanía nacional, contraviene el derecho internacional", sostuvo la comisión presidida por la priista Beatriz Paredes.

Los hechos contravienen la estrecha y larga amistad que ambos países han desarrollado a lo largo de casi dos siglos, señaló la Comisión.

Agregó que apoya la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para acudir a la Corte Internacional de Justicia para denunciar las violaciones al derecho internacional por parte de Ecuador.

Reproches al Gobierno

El dirigente del PAN, Marco Cortés responsabilizó de la crisis al Presidente López Obrador.

"Esto no hubiera pasado si @lopezobrador_ no se mete en asuntos internos de otros países tratando de proteger criminales. México merece una Jefa de Estado que construya alianzas y puentes con las democracias del mundo y no se alíe con regímenes autoritarios", sostuvo.

Refirió que el PAN condena lo ocurrido en la Representación Diplomática de México en Ecuador.

"Rechazamos que se haya violado el derecho internacional y la soberanía mexicana. Se puede o no estar de acuerdo con la impartición de la justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables", expuso.

Con mayor mesura, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno reprochó la irrupción del Gobierno de Ecuador en la embajada mexicana.

"Es un precedente desastroso para las relaciones internacionales, el gobierno ecuatoriano pisoteó la inviolabilidad establecida en la Convención de Viena", dijo Moreno Cárdenas.

El coordinador de Diputados del PRI, Rubén Moreira, afirmó que es inaceptable la conducta del gobierno ecuatoriano y merece la condena internacional.

"Ecuador y México son pueblos hermanos. Nos une el origen y destino de ser latinoamericanos. Hoy es un día de agravio para el derecho internacional y la soberanía de nuestra patria", apuntó Moreira Valdez.

Agregó que la patria reclama la unidad y el respaldo al Estado mexicano.

"Hago votos porque nuestros pueblos superen pronto la crisis que hoy vivimos", expresó.

También reconoció la defensa de la embajada por parte del personal diplomático.

"He visto las escenas de la agresión a la sede diplomática y también el valor de los funcionarios mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es un orgullo ver su amor a nuestra patria y su conducta ejemplar", destacó.

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también condenó el allanamiento a la embajada de México en Ecuador.

"Un hecho sin precedentes y extremadamente grave, violatorio de normas del derecho internacional y que pone en riesgo al personal diplomático mexicano.

"Mi reconocimiento y solidaridad al jefe de Cancillería y Asuntos Políticos, Roberto Canseco, y a todo su personal; hago votos porque su seguridad se garantice íntegramente", indicó quien pidió una reunión con la SRE para analizar los pasos a seguir.

El escritor e historiador Enrique Krauze advirtió falta congruencia en el Gobierno mexicano.

"En el allanamiento a la embajada de Ecuador, el Gobierno mexicano recuerda que la ley es la ley. Debería recordarlo también en el orden interno", expresó.