Una tragedia enluta campaña electoral

SAN PEDRO, Nuevo León.- La tragedia ocurrida durante un mitin de Movimiento Ciudadano en esta localidad enluta la campaña electoral y obligó al candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez a suspender actividades un día.

La estructura metálica puesta sobre el templete del mitin de Movimiento Ciudadano la noche del miércoles 23 de mayo en San Pedro Garza García, Nuevo León, se desplomó y cayó sobre centenares de asistentes tras un ventarrón inusual en esta ciudad. Al menos nueve personas murieron, uno de ellos menor de edad, y cientos resultaron heridas.

El accidente ocurrió mientras el candidato presidencial del partido naranja, Jorge Álvarez Máynez, cerraba un mitin de campaña en compañía de la candidata a Alcaldesa de San Pedro Garza García, Lorenia Canavati y de la aspirante al Senado, Martha Herrera.

Apenas tomó el micrófono Herrera, candidata al Senado por Nuevo León, cuando inició una llovizna y segundos después un ventarrón que derrumbó el escenario sobre los asistentes que estaban en el Campo de Beisbol El Obispo, en San Pedro.

Eran poco después de las 20:00 horas cuando el pánico se desató en el predio localizado en la Colonia Villas del Obispo.

Cientos de asistentes salieron en estampida para ponerse a salvo, pero decenas quedaron atrapadas entre la estructura metálica, en medio de una oscuridad que aumentó el caos.

El grupo musical Bronco estaba anunciado para cerrar el evento, por lo que era numerosa la concurrencia. Incluso entre los fallecidos estaban personas que no eran de San Pedro.

Al momento de que comenzó a sacudirse por el viento la estructura localizada sobre el escenario, los candidatos alcanzaron a salir corriendo, mientras las piezas metálicas que sostenían las luces, pantalla y el techo se precipitaron hacia el entarimado donde había decenas de personas.

Hombres y mujeres gritaban desesperados el nombre de sus familiares, otros se organizaban para tratar de levantar la estructura y rescatar a los heridos.

Álvarez Máynez, quién corrió en dirección contraria a la zona donde cayó la estructura, reportó que fue al hospital San José para ser atendido. No tuvo heridas ni golpes. Posteriormente retornó al parque, junto al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dio un informe sobre las víctimas.

Érik Cavazos, director de Protección Civil del Estado, atribuyó el accidente a los fuertes vientos atípicos, que también causaron otros daños en el municipio, entre ellos apagones.

El candidato emecista Jorge Álvarez Máynez suspendió sus actividades solo un día y encargó a Laura Ballesteros, quien fue operada por doble fractura de tobillo y se recuperaba en Monterrey, del seguimiento en la atención de los deudos de las personas fallecidas, así como de aquellas que resultaron heridas.

Dos días después de los hechos y previo a una reunión con estudiantes en la Ciudad de México, el abanderado emecista dijo valorar cómo seguir con la campaña presidencial. Dijo desconocer si el desplome de estructuras en un mitin en Nuevo León, donde murieron 9 personas, afectará la votación a su favor.

-¿Esta tragedia marca un antes y un después en tu campaña?, se le preguntó.

"En mi vida. Nunca he vivido algo así, nunca he vivido una cosa así", respondió.

-¿Cree que el sucedido en Nuevo León perjudique de alguna manera a su campaña?, se le insistió.

"No lo sé, no lo sé y no creo que sea tan importante, la verdad, no lo sé", mencionó en tono serio.

Cuando faltan cinco días de campaña, señaló que seguirá ofreciendo lo mismo que hizo en los 85 días previos.

"Todos los días he tratado de hacer lo mejor que puedo hacer, voy a tratar de seguir haciendo la mejor campaña que pueda en las circunstancias en las que estamos, siendo respetuoso de las víctimas y también siendo consciente de lo que nos estamos jugando, es la Presidencia de la República".