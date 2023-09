Una solitaria Xóchitl afronta vendaval por tesis

La senadora Xóchitl Gálvez ha navegado prácticamente sola en aguas procelosas desde que perfiló su intención de buscar la Presidencia de la República.

En la etapa más crítica desde que fue nombrada como responsable de la construcción del Frente Amplio por México, el acompañamiento del PAN, PRI y PRD ha brillado por su ausencia.

"Ya no saben qué inventar", dice resignada la responsable de la construcción del Frente, tras la enésima embestida de Morena ahora por los errores en su informe de titulación como Ingeniera en Computación por la UNAM.

Aunque se ha afanado en aclarar que se trata de "un informe, un reporte", con referencias de su experiencia como ingeniera, lo cierto es que la investigación ordenada por la UNAM catapultó el tema.

La aceptación de que la había "pendejeado" en su informe, ha representado para la aspirante presidencial de Oposición el golpe más duro en las últimas semanas. Pese a los cuestionamientos, ha dejado por sentado que ni se asusta ni se va a rajar.

"Han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas; ahora, que no soy ingeniera...", resumió ante el escándalo.

Xóchitl Gálvez ha bosquejado con sus más cercanos colaboradores las respuestas para apuntalar un necesario control de daños o para salir del apuro. No pocas veces, ha apelado a su ingenio para sortear las crisis.

"Mañana voy a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos... Síganle, estoy lista para 256 ataques más", advierte.

El profuso golpeteo hacia la abanderada opositora para 2024 ha salido de las entrañas de Palacio Nacional, por voz del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido que referirse a Xóchitl como la "señora X" tras las amonestaciones del árbitro electoral.

Una vez que su irrupción trastocara la escena pública, el tabasqueño echó mano, incluso, del SAT para lastimar a Gálvez: sin pudor, exhibió los contratos de la empresa de mantenimiento a edificios inteligentes que posee la hidalguense, violando ordenamientos legales.

La escalada contra la senadora la ha llevado a reconocer que teme por su seguridad y la de su familia. El lance de Morena azuzando a la delegación Miguel Hidalgo a demoler su casa por irregularidades en el papeleo, precipitó esa circunstancia.

Más recientemente, a raíz de la intervención de Xóchitl en la Cámara de Diputados para presentar un presupuesto alterno, Morena emitió un mensaje en redes con mensajes falsos.

"Xóchitl Gálvez ha demostrado interés por quitar los programas sociales para devolverle la pensión millonaria a ex presidentes, crear seguros médicos privados desde 70 mil pesos y darle más dinero al Poder Judicial. En realidad, son sólo ocurrencias de alguien a quien no le importa el bienestar de los mexicanos".

La abanderada del Frente Amplio Opositor sortea los escollos como puede, pero en esta ríspida travesía, camina sola, ausentes los partidos políticos que la perfilaron como su abanderada: PAN, PRI y PRD.