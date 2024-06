Una científica del clima es elegida Presidenta de un país petrolero

The New York Times | La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es doctora en ingeniería medioambiental.Credit...Fred Ramos para The New York Times

México es el undécimo productor mundial de petróleo. Ha sufrido una ola de calor mortal. Ahora ha elegido como presidenta a una mujer con un pedigrí poco común: una climatóloga de centro-izquierda con un doctorado en ingeniería medioambiental llamada Claudia Sheinbaum. Sheinbaum no es ajena a la política ni a las crisis medioambientales. Fue alcaldesa de Ciudad de México, una vibrante área metropolitana de 23 millones de habitantes que se enfrenta a una grave crisis del agua. Ayudó a redactar los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los documentos de las Naciones Unidas que han advertido al mundo de los peligros de la quema de combustibles fósiles. Sheinbaum tendrá que sopesar numerosas pruebas, a veces contradictorias, al asumir el cargo. Los presupuestos federales son ajustados. La demanda energética aumenta. La petrolera nacional mexicana está muy endeudada. Se enfrentará a los retos de la pobreza, la migración, el crimen organizado y las relaciones con el próximo presidente de Estados Unidos. Sería una locura predecir lo que hará, pero vale la pena ver lo que ha dicho y hecho en materia de energía y medio ambiente en lo que va de su carrera. En primer lugar, su historial. Como alcaldesa de Ciudad de México, empezó a electrificar la flota de autobuses públicos de la ciudad. Instaló un enorme panel solar en el tejado del principal mercado mayorista de la ciudad. Ha ampliado los carriles bici, haciendo permanentes varios kilómetros de vías emergentes de la época de la pandemia. Ha sido criticada por los ecologistas por respaldar uno de los proyectos de infraestructuras más controvertidos del país, el llamado corredor del Tren Maya, de 1.500 kilómetros, que atraviesa bosques y yacimientos arqueológicos para conectar lugares turísticos como Cancún con zonas rurales de la península de Yucatán. Una planta de Pemex en Tierra Blanca, México. El gigante petrolero está muy endeudado.Credit...Raquel Cunha/Reuters En cuanto al sector energético de México, Sheinbaum declaró durante la campaña que quería ampliar las infraestructuras de energías renovables, a diferencia de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Pero también dijo que seguiría apoyando a Petróleos Mexicanos (Pemex) y manteniéndola bajo control estatal. Pemex produce algo menos de 2 millones de barriles de petróleo al día. Sheinbaum ha dicho que mantendría esos niveles, ampliando al mismo tiempo la misión de la empresa para incluir la producción de litio. El litio es un componente clave de las baterías eléctricas y fundamental para la transición mundial hacia energías más limpias. El Sr. López Obrador ha limitado las inversiones privadas en proyectos de energía renovable, incluso de Estados Unidos, y si la Sra. Sheinbaum continuara con esa política, eso podría ralentizar significativamente la transición energética limpia del país. "Claudia es una científica ambiental y, a diferencia de su mentor, AMLO, cree en la descarbonización y en impulsar las energías renovables", dijo Shannon O'Neil, especialista en México del Consejo de Relaciones Exteriores, refiriéndose al Sr. López Obrador por sus iniciales. "Pero también es estatista, quiere que la transición energética de México sea dirigida y controlada por empresas estatales con problemas de liquidez". Pemex está muy endeudada, y sigue sin estar claro si el Gobierno podrá seguir apuntalándola. "El próximo presidente tendrá que encontrar una solución para 'arreglar' los problemas de la empresa, ya que su situación actual es insostenible", afirmó S&P Global, una empresa de investigación de materias primas, en un análisis de este año. Sheinbaum también tendrá que sopesar qué papel quiere desempeñar México para impulsar las ambiciones de Estados Unidos de convertirse en el principal proveedor mundial de gas licuado. Las empresas gasistas estadounidenses están intentando construir terminales de exportación a lo largo de la costa mexicana para enviar gas a Asia. Si se construyen todas, como está previsto, aumentarán enormemente las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta y, según los defensores del medio ambiente, amenazarán ecosistemas sensibles. Sheinbaum ha publicado numerosos trabajos académicos en los que examina cómo México puede llevar a cabo la transición energética de una economía basada casi exclusivamente en los combustibles fósiles a otra basada en energías renovables como la eólica, la solar y la geotérmica. Su trabajo académico también explora las consecuencias sociales. Un artículo de 2015, por ejemplo, analizaba los conflictos que estallaron en el estado de Oaxaca, relativamente pobre y con gran presencia indígena, tras la llegada de un proyecto eólico. Recomendaba establecer una política nacional basada en la opinión de las comunidades locales. "El desarrollo de la energía eólica en México ha sido complejo y polémico; el gran aumento de energía eólica en Oaxaca ha creado conflictos sociales en Oaxaca, que incluso podrían detener el desarrollo de más proyectos eólicos en la región", decía el documento, añadiendo que el caso muestra "la necesidad de una política nacional y regional". Su labor como presidenta tendrá que considerar equilibrios similares. Salvo que no serán académicas.