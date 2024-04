Un round más aspero

Ciudad de México.- El segundo round fue más áspero. Pelea de tres, los candidatos repartieron golpes a diestra y siniestra, repetitivos algunos, efectistas otros.

Xóchitl echó el resto. Claudia se descolocó. Jorge rió menos, pero otra vez atacó más a Gálvez.

En el aire queda la incertidumbre de cuántos de los golpes propinados incidirán en el ánimo del elector, aunque el foco se concentró en las figuras de Xóchitl y Claudia, protagonistas involuntarias de la política del encono y las acusaciones.

La candidata del PRI, PAN y PRD cargaba la presión de poner contra las cuerdas a Claudia, para achicar la distancia que la separa en los sondeos. Claudia acusó los golpes y en algunos momentos asomaron rictus de enojo en su rostro.

Más suelta que en el primer ejercicio, Xóchitl se presentó con un huipil y su desempeño fue más solvente, aunque en ocasiones trastabilló, un tanto precipitada. En toma abierta, se burló con un gesto de la mano del "bla, bla, bla" de su contrincante.

Una propuesta inédita puso sobre la mesa: eliminar impuestos a quienes perciban 15 mil pesos al mes.

Eres la candidata "de las mentiras", eres una "narcocandidata", espetó Xóchitl. Eres la "corrupta del PRIAN", reviró Sheinbaum.

Gálvez también se valió de la imagen de la Santa Muerte para atacar a Sheinbaum, abanderada de "un narcopartido que rinde culto a la Santa Muerte". Con otra cartulina, trajo a colación la figura del ex esposo de la morenista, Carlos Imaz, pillado en el trabuco de las ligas, "robando dinero. Ese sí es un delito".

"Tú no vas a ser Presidenta: se te caería el País", advirtió Xóchitl, que con denuedo insistió en que Claudia diera respuesta a la retahíla de acusaciones: los Panamá Papers, los hijos de López Obrador, las andanzas de Rocío Nahle, la Línea 12 del Metro, el Rébsamen y el "agua envenenada".

"Échate un traguito", le propuso con un frasco de agua con heces fecales y orines, certificada científicamente.

¿Vas a investigar a los hijos del Presidente, sí o no?, machacó Xóchitl.

"No creo que valga la pena. Presenta la denuncia", se desentendió la morenista, el rostro desencajado, displicente.

En el epílogo del ejercicio, apremió a los electores con un "Despierta, despierta, despierta! Sí podemos construir el México que nos merecemos. A ti panista, a ti priista, a ti perredista, a ti ciudadano, a ti morenista desencantado, te invito a que trabajemos en tres valores: vida, verdad y libertad".

"Volvimos a ganar", deslizó Gálvez cuando compareció ante la prensa flanqueada por los líderes del PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno, y y PRD, Jesús Zambrano, tras el debate.

"Ganamos el debate", celebró a su vez Claudia en el mismo templete, rodeado por la cúpula morenista, desestimando "las calumnias" de Xóchitl.

"Lo dije: iba a ser un debate de calumnias", planteó, aparentemente ecuánime.

En el fragor de la pelea, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia intentó sacudirse las acusaciones, desestimándolas.

"Es que no voy a contestar a las mentiras de la candidata del PRIAN: vamos a hablar de desarrollo sustentable justamente. Lo que está haciendo la cuarta transformación, y lo que vamos a hacer hacia delante con la transición energética son los tres grandes pilares del desarrollo: hablamos del desarrollo económico, de bienestar social, porque no podemos hablar de medio ambiente si no hablamos de bienestar social, y eso es justamente donde ha impactado la cuarta transformación", dijo.

La morenista apretó con un señalamiento directo contra Xóchitl: haber utilizado la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para amarrar 17 contratos con la Comisión Nacional del Agua.

"Mi familia es proba: siempre ha pagado los impuestos, nunca han sido utilizados los recursos públicos y ser funcionario público para enriquecerse, eso es solamente es de los candidatos del PRIAN", reviró.

Sheinbaum pudo presumir algunos logros del Gobierno relacionados con la desigualdad y la pobreza: "Aumentamos el salario mínimo, y ahora vamos a aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas, apoyar a las mujeres de 60 a 64 años".

"Vamos a darle seguridad social a las jornadas y jornaleros agrícolas, tiene que haber Seguridad Social para todo este nuevo empleo de repartidores y también vamos a dar un reconocimiento nuevamente a los programas sociales. Vamos a mantener y a aumentar cada año por encima de la inflación, inclusive los vamos a llevar a la Constitución".

Con su mensaje final, aseguró que, "a pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, de la corrupta; a pesar de eso, hemos ganado el debate, porque hemos presentado propuestas y hemos presentado un plan de desarrollo para los próximos seis años.

El modelo neoliberal fracasó, el modelo PRIAN fracasó y ahora estamos hablando de la cuarta transformación de la vida pública. Vamos a ganar el 2 de junio".

Jorge Álvarez Máynez no quitaría el dedo del renglón: cargó ostensiblemente contra Xóchitl, aunque le dejó unos cariñitos a Sheinbaum.

Incisivo con la figura de Vicente Fox, el emecista hizo mutis cuando la abanderada Gálvez soltó, exasperada: "Soy Xóchitl Gálvez y no Fox. Y yo me mando sola...".

A ver cómo se mueven las cosas. Viene el último mes. Xóchitl aprieta, Claudia resiste y Jorge sigue en las mismas.